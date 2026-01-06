El 32.615, Tercer Premio de la Lotería del Niño 2026, vendido en Burgos y Granada

El 32.615 es el tercer premio de la Lotería del Niño 2026, un sorteo extraordinario que pone el punto final a las fiestas navideñas. Este número se ha repartido en Burgos, en la calle Vitoria, 184, y en Granada, en el centro comercial Alcampo de la Avenida Juan Pablo II.

La Administración 28 de Granada ha repartido 6.250.000 euros de este tercer premio. Por su parte, la lotera que ha vendido ese premio en Burgos ha asegurado para RTVE que tenían consignadas 30 series, vendidas en ventanilla, de las que no sabe cuántas se devolvieron, aunque cree que "pocas".

La recompensa asciende a 250.000 euros por serie y 25.000 euros al décimo ganador. Además, todos aquellos números que compartan la misma centena que el tercer premio —es decir, los que coinciden en las tres primeras cifras— reciben 100 euros por décimo.

Cabe recordar que el tercer premio no tributa, ya que asciende a 25.000 euros y está por debajo del límite exento. Lo mismo ocurre con los de menores cuantías.

En el caso de ser uno de los agraciados con este tercer premio, no será necesario que lo incluya en la declaración de la renta. Esto sucede porque, en el momento de reclamar el premio, ya se aplica la retención correspondiente.

No obstante, como ocurre con los premios de la Lotería de Navidad, sí habría que incluir los rendimientos generados a raíz de ese dinero, por ejemplo, inversiones realizadas. Como este es un premio superior a 2.000 euros, el afortunado tendrá que acudir a cobrarlo a una entidad de BBVA o CaixaBank, que son los bancos autorizados.

En caso de ser un décimo compartido, es recomendable que todos los participantes tengan una fotocopia del mismo firmada donde se incluyan datos como el DNI, la cantidad jugada y el número, serie y fracción del boleto. En definitiva, es clave constatar claramente el grado de participación de cada persona.