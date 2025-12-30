Lotería del Niño 2026: origen e historia del segundo sorteo más importante de la Navidad

Año tras año, el Sorteo del Niño 2026 se presenta como una nueva ilusión para quienes no tuvieron tanta suerte en la Lotería de Navidad, avivando de nuevo la esperanza en hogares de toda España.

Con el tiempo, este sorteo ha logrado consolidarse como el segundo más relevante de la Lotería Nacional.

No obstante, no siempre ocupó el lugar que conocemos hoy en día. De hecho, hace poco más de veinte años esta tradición no formaba parte de la mañana de Reyes, sino que hasta el año 1999 se celebraba el 5 de enero.

Ya era conocido por su nombre actual allá por 1868 Con respecto a su origen, según Loterías y Apuestas del Estado, es difícil de determinar por la ausencia de menciones en programas, listas de números premiados o resoluciones en publicaciones oficiales. No obstante, aseguran, sí se cuenta con referencias documentales que demuestran que, quizás por la proximidad a la Epifanía del Señor o por la Adoración de los Reyes Magos, este sorteo ya era conocido popularmente por su nombre actual allá por 1868. Pero no fue hasta 1941 cuando se le dotó de personalidad y denominación propia al Sorteo del Niño y se ha convertido en un referente de estas fechas. Un dato interesante de este sorteo es que empezó a otorgar reintegros en 1942 y desde 1946 premios de terminación y de reintegro.