Lotería del Niño 2026: origen e historia del segundo sorteo más importante de la Navidad
- Hasta el año 1999 el sorteo se celebraba el 5 de enero, víspera de Reyes
Año tras año, el Sorteo del Niño 2026 se presenta como una nueva ilusión para quienes no tuvieron tanta suerte en la Lotería de Navidad, avivando de nuevo la esperanza en hogares de toda España.
Con el tiempo, este sorteo ha logrado consolidarse como el segundo más relevante de la Lotería Nacional.
No obstante, no siempre ocupó el lugar que conocemos hoy en día. De hecho, hace poco más de veinte años esta tradición no formaba parte de la mañana de Reyes, sino que hasta el año 1999 se celebraba el 5 de enero.
Ya era conocido por su nombre actual allá por 1868
Con respecto a su origen, según Loterías y Apuestas del Estado, es difícil de determinar por la ausencia de menciones en programas, listas de números premiados o resoluciones en publicaciones oficiales.
No obstante, aseguran, sí se cuenta con referencias documentales que demuestran que, quizás por la proximidad a la Epifanía del Señor o por la Adoración de los Reyes Magos, este sorteo ya era conocido popularmente por su nombre actual allá por 1868.
Pero no fue hasta 1941 cuando se le dotó de personalidad y denominación propia al Sorteo del Niño y se ha convertido en un referente de estas fechas. Un dato interesante de este sorteo es que empezó a otorgar reintegros en 1942 y desde 1946 premios de terminación y de reintegro.
770 millones de euros en premios
En 2025, según las cifras publicadas por Loterías y Apuestas del Estado, el Sorteo de El Niño alcanzó ventas de 854,1 millones de euros, con un gasto medio nacional de 18,20 € por habitante. Entre las comunidades que más gastaron destacan Asturias (30,20 euros), Castilla y León (28,89 euros) y La Rioja (26,01 euros).
En total, el sorteo de El Niño repartirá 770 millones de euros en premios, con un primero de dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), el segundo premio dotado con 750.000 euros (75.000 al décimo) y el tercero con 250.000 euros (25.000 al décimo).
Todos los sorteos de lotería del Niño se han celebrado ininterrumpidamente por el sistema Antiguo o Tradicional con un bombo para números y otro para premios hasta 1965, y por el sistema Moderno o de Bombos Múltiples —con cinco o más bombos con la designación de unidades, decenas y centenas— desde el siguiente año.