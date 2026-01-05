Lotería del Niño 2026: cuánto toca en cada premio, cómo cobrarlos y cuánto se queda Hacienda

Este martes se celebra La Lotería del Niño 2026 y ya hay quienes piensan en qué gastarían el dinero del premio, ya sea en una entrada para una casa, un coche o hacerse un viaje. No obstante, antes hay que cobrarlo y, dependiendo de la cantidad, tributará o no a Hacienda. Te explicamos cómo hacer estas gestiones y qué documentación necesitas. Lo primero es saber cuánto toca en cada premio.

¿Cuánto toca con el primer premio de Lotería del Niño? El primer premio está dotado con 2.000.000 de euros por serie. Esto equivale a 200.000 euros por décimo.

¿Cuánto toca con el segundo premio de la Lotería del Niño? El segundo premio está dotado con 750.000 euros a la serie. Es decir, 75.000 euros por décimo agraciado.

¿Cuánto toca con el tercer premio de la Lotería del Niño? En cuanto al tercer premio, la suma asciende a 250.000 euros por serie y 25.000 euros al décimo ganador.

¿Cuánto toca con las terminaciones, centenas y aproximaciones? Sin embargo, el Sorteo del Niño cuenta con muchos premios más en diferentes categorías, que aumentan la posibilidad de que toque un pellizco.

¿Cuánto ganas si te tocan las terminaciones de la Lotería del Niño? Las terminaciones ofrecen una recompensa incluso para quienes no lograron acertar el número completo. Podrías ganar un pequeño pellizco en los siguientes casos: Si las tres últimas cifras de tu décimo coinciden con las del p rimer o segundo premio , ganas 1.000 euros por serie (o 100 euros por décimo ).

de tu décimo coinciden con las del p , ganas (o ). Si son las dos últimas cifras del primer premio las que coinciden, hay 999 premios de 1.000 euros por serie (o 100 euros por décimo).

¿Cuánto te llevas con las centenas? Otra categoría que también que puede dejar una gran cantidad de afortunados son las centenas de los tres principales premios. Todos los números dentro de la misma centena que el primer, segundo o tercer premio (es decir, los que comparten las tres primeras cifras) reciben 100 euros por décimo.

¿Qué aproximaciones tienen premio y de cuánto es? Si el número de tu décimo es el inmediatamente anterior o posterior al del primer premio , te llevas 1.200 euros por décimo.

, te llevas por décimo. En el caso del segundo premio, las aproximaciones están recompensadas con 610 euros por décimo.

¿Qué premios tributan? Al igual que en la Lotería de Navidad, los premios sobre los que se aplican impuestos son aquellos de más de 40.000 euros, que es la cuantía que está exenta. Concretamente, Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte que supere esa cantidad.

¿Cuánto se lleva Hacienda? Del primer premio, de 200.000 euros al décimo, Hacienda se lleva 32.000 euros y la persona afortunada se embolsa 168.000 euros netos. Pero, ¿cómo se llega a este cálculo? El fisco retiene un 20% de 160.000 euros —ya que hay que quitar los 40.000 euros exentos— y ese porcentaje equivale a 32.000 euros, que se descuentan sobre el total del premio, lo que resulta en esos 168.000 euros. Lo mismo se aplica al segundo premio, de 75.000 euros, de los que el titular del décimo se queda con 68.000 euros. El tercer premio no tributa —ya que es de 25.000 euros y está por debajo del límite exento—, y lo mismo ocurre con los de menores cuantías. La retención se aplica de forma automática en el momento de cobro, de forma que la persona ya recibe directamente la cantidad después de impuestos. Si es un décimo compartido, cada participante percibirá la cuantía correspondiente tras haber aplicado el gravamen.

¿Tengo que incluirlo en la declaración de la renta? No es necesario, ya que en el momento de reclamar el premio ya se aplica la retención correspondiente. No obstante, como ocurre con los premios de la Lotería de Navidad, sí habría que incluir los rendimientos generados a raíz de ese dinero, por ejemplo, inversiones realizadas.

¿Cómo puedo cobrar mi premio? Depende de la cantidad. Si es inferior a 2.000 euros, se puede acudir a uno de los puntos de venta de Loterías y hacerlo en efectivo o por Bizum. En el caso de ser superior a 2.000 euros, habrá que ir a una entidad de BBVA o CaixaBank, que son los bancos autorizados. En caso de ser un décimo compartido, es recomendable que todos los participantes tengan una fotocopia del mismo firmada donde se incluyan datos como el DNI, la cantidad jugada y el número, serie y fracción del boleto. En definitiva, es clave constatar claramente el grado de participación de cada persona.