¿A qué hora empieza el Sorteo de la Lotería del Niño 2026? Hora y dónde ver en TV 

El martes 6 de enero tiene lugar el Sorteo la Lotería del Niño 2026. Es el primer gran sorteo del año y la ilusión de millones de personas está puesta en los 770 millones de euros que repartirá.

Una revancha para muchos del Sorteo de la Lotería de Navidad. El primer premio es de dos millones de euros a la serie y 200.000 a cada décimo. El segundo deja 75.000 euros por boleto y 750.000 a la serie y el tercero, 25.000 por décimo y 250.000 a la serie.

Más premios, menores cantidades A pesar de que los premios son menores que en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el Niño reparte más del doble de ellos. Más de 35.000 por los aproximadamente 15.000 del sorteo del 22 de diciembre. Por ello, hay más opciones de llevarse un 'pellizquito' en El Niño que en el sorteo navideño (aproximadamente uno de cada tres décimos obtiene premio), gracias a la existencia de más tipos de reintegros. Aunque no hayas sido agraciado con el número completo, las terminaciones también pueden darte premio. Basta con que coincidan las últimas cifras de tu décimo: Tres últimas cifras : si coinciden con las del primer o segundo premio , te llevas 1.000 euros por serie , es decir, 100 euros por décimo .

: si coinciden con las del , te llevas , es decir, . Dos últimas cifras: si coinciden con las del primer premio, hay 999 números premiados con 1.000 euros por serie (100 euros por décimo). También hay premio si tu número está muy cerca de los grandes. Todos los décimos que pertenezcan a la misma centena que el primer, segundo o tercer premio, es decir, que comparten las tres primeras cifras, reciben 100 euros por décimo. Además, si tu número es justo el anterior o el posterior a uno de los premios principales, también hay recompensa. A las dos aproximaciones del primer premio, 1.200 euros, y a las del segundo, 620 euros por décimo.

¿Cuánto dura el Sorteo de la Lotería del Niño? Aunque suele compararse con la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre, el Sorteo del Niño se caracteriza por ser más simple y rápido. Su mecánica es menos compleja y suele durar alrededor de una hora, por las más de tres del sorteo navideño. El sorteo se realiza mediante bombos independientes: cada uno de los cinco dígitos del número se extrae de un bombo con bolas del 0 al 9, y hay un sexto bombo que sirve para asignar la cuantía de los premios. No como en el Sorteo de Navidad, que sacan los números completos de un único bombo. Los décimos pueden comprarse en las administraciones de lotería hasta las 10:00 de la mañana del mismo 6 de enero. El sorteo comienza a las 12:00 horas y se celebra en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.