Lotería del Niño 2026: 'La Adoración de los Reyes Magos' del maestro de la Sisla ilustra los décimos

La tradición marca que la adoración de los Reyes Magos ilustre los billetes de la Lotería del Niño y en este 2026, Loterías ha sido fiel a la costumbre para elegir el cuadro del Museo del Prado que aparece en los décimos del sorteo extraordinario del 6 de enero.

La obra de arte, que muchos guardan en la cartera, en un cajón, en el bolso o en los bolsillos, es La Adoración de los Reyes Magos del Maestro de la Sisla, una pintura de técnica mixta, ya que se trata de una tabla transladada a un lienzo sin fecha precisa, en torno al año 1500.

La tela, de 214 centímetros de alto por 109 de ancho, procede del Museo de la Trinidad en cuyo inventario del año 1865 se catalogaba como "cuadro anónimo de las primitivas escuelas españolas" y tenía adjudicado el número 924, inscripción casi ilegible en el ángulo inferior izquierdo manuscrita con óleo azul.

Décimo de la Lotería del Niño 2026.

El Museo de la Trinidad describía la escena como una "adoracion de los Reyes al niño de Dios (sic)" en la que a la derecha del espectador se ve "una figura con capa y turbante blanco y una copa de oro en la mano" representadas la mitad del natural y de cuerpo entero. Añade que el cuadro está "sin embarrotar" y tiene una "moldura dorada lisa".

En el catálogo de 1865, el título que se atribuía era La Adoracion de los Reyes y la iconografía de la tabla se detallaba de la siguiente manera: "Dentro de un pórtico a medio derruir, la Santísima Virgen con su divino Hijo, recibe las ofertas de los Reyes. Sobre ellos brilla la estrella dorada".

'La Adoración de los Reyes Magos' del Maestro de la Sisla. ©Museo Nacional del Prado

En 1907, La adoracion de los Santos Reyes aparece por primera vez en el catálogo del Museo del Prado. La descripción es bastante más prolija que en los inventarios anteriores: "María con su divino Hijo, y San José de pié a su espalda, ocupan la entrada de un templo románico arruinado".

El texto describe las figuras de tamaño natural: "Los tres Reyes presentan este orden y estos tipos: el primero, que está arrodillado, es un respetable anciano de cabello blanco y luenga barba rizada; el segundo, que va a arrodillarse, es un hombre de semblante cobrizo, en toda su virilidad; el tercero, que aguarda su turno algo apartado, es un adolescente, rubio y lindo, como un paje del tiempo de Enrique IV".