El grupo vocal Cantoría, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Música clásica

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Música clásica es para el grupo vocal Cantoría, por “reinterpretar y visibilizar la música del Renacimiento ibérico y del primer Barroco, un patrimonio tantas veces pasado por alto, y hacerlo desde una mirada versátil y creativa”. “Su trabajo rescata nuestro Siglo de Oro musical y lo acerca al presente con un repertorio que han sabido transmitir con frescura y una personalidad única”, ha señalado el jurado.

El fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca del grupo Cantoría que “su visión artística y escénica trasciende la partitura. Asimismo, son capaces de comunicar dentro y fuera del escenario, logrando convertirse en un referente para los jóvenes intérpretes de nuestra música antigua”.

Grupo vocal Cantoría

Según el fallo, “gracias a su mirada de largo alcance, han sabido tejer redes fuera de España, llevando la música renacentista a nuevos públicos. Así, se han convertido en verdaderos embajadores de nuestro patrimonio musical, contribuyendo a que este siga conociéndose más allá de nuestras fronteras”.

El jurado ha estado compuesto por: Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real de Madrid; Maider Mújica, adjunta a la dirección y coordinadora artística del Centro Nacional de difusión musical; la directora de orquesta Lucía Marín; el compositor Eneko Vadillo; y el compositor y director de orquesta Manuel Busto, ganador del premio en la edición anterior.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, Eva Sandoval, directora de Radio Clásica, y Martín Llade, especialista de música clásica de ‘El Ojo Crítico’.

XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, el de danza (La Venidera), el de cómic (Irene Márquez), el de Artes Visuales (Cristina Mejías), el de Teatro (María San Miguel), el de cine (Marina García López) y el de Música moderna (Guitarricadelafuente). En las próximas semanas se sabrán los premiados de las categorías de Narrativa y Poesía. Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.