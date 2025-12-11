RNE traslada su programación al Congreso de los Diputados con motivo de la jornada de puertas abiertas

RNE ofrece este viernes 12 de diciembre una programación especial desde el Congreso de los Diputados, con motivo de la jornada de puertas abiertas que se celebrará en el hemiciclo. Los principales programas de Radio Nacional se emitirán en directo desde la Cámara Baja. El pasado 6 de diciembre se conmemoraba el 47º aniversario de la Constitución española.

El equipo de ‘Las mañanas de RNE’, encabezado por Juan Ramón Lucas, se trasladará del estudio al Congreso, desde donde se emitirá una edición especial del programa, a partir de las 06:00 horas, con distintos contenidos informativos adaptados para la ocasión. El periodista entrevistará a la fotógrafa Marisa Flórez, que ha cubierto la información de las Cortes Generales desde el año 1977, en vísperas de la actual Constitución; al actor Álvaro Morte, que interpreta a Adolfo Suárez en la serie ‘Anatomía de un instante’; y a Ana Pastor, ex presidenta del Congreso. Habrá una tertulia con Pablo Iglesias, Gloria Lomana y Javier Casqueiro y no faltará la actualidad, con toda la información sobre la huelga de médicos. Además, el especial contará con las actuaciones musicales de la violinista Judith Mateo y de la cantante Blanca Paloma, que cantará in situ su último single, ‘Lo fugaz’.

A partir de las 12:20 horas, Carlos Núñez hará en ‘Mediodía en RNE’ un recorrido sonoro por algunos de los rincones de la cámara con Lalo Tovar. Ambos estarán acompañados en directo por la profesora de filosofía Ana Carrasco Conde para hablar de los discursos históricos en el Congreso y de cómo el lenguaje ha ido evolucionando. Además, habrá una mesa de diputados jóvenes de las principales fuerzas políticas que contarán sus experiencias; y entrevistas a Eduardo López, ujier de la última promoción, y David Fernández, periodista de información parlamentaria de RNE. El programa intercalará su emisión con los habituales boletines informativos y con el Informativo Territorial, y dará paso al informativo ‘14 horas’, con Sandra Urdín, que detallará el transcurso de la jornada.

En ‘Clásicos Populares’, Ana Cortijo y Fernando Blázquez recibirán a la cantante Sheila Blanco, que interpretará en directo una pieza de Chopin. Será a partir de las 15:00 horas.

La jornada se completará con la emisión especial de ‘Las tardes de RNE’, con David Cantero y Marta Solano en el hemiciclo. El programa adaptará sus contenidos a la ocasión, manteniendo su habitual estilo desenfadado y enfoque social. Contará con una tertulia integrada por Macarena Bartolomé y Sandra Gallardo, y con entrevistas a Ángel Flores, cámara que estuvo presente durante el Golpe de Estado del 23F; a la longeva taquígrafa Ana Rivero; y a José María Mayoral, portero mayor del Congreso. El equipo también visitará Casa Manolo, la conocida cafetería a la que acuden los diputados; y el humor y la música tendrán su espacio, con los cómicos Javier Quero, Inés de Miguel y Fede de Juan, y con la actuación de la cantante La Perra Blanco.