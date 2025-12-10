Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Música moderna

El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Música moderna es para el cantautor y guitarrista Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente, por “su innovadora forma de hacer música, de componer y producir con una mirada al futuro, haciendo de su estilo algo completamente único”, ha señalado el jurado.

El fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca a Guitarricadelafuente por “encabezar una escena en la que resignifica la tradición desde la vanguardia, llevándola a su particular visión del pop”. “Su segundo trabajo muestra una mirada continuista en la innovación, renovando la música folk pop”.

Guitarricadelafuente

Según el fallo, “destaca en sus composiciones la presencia de la temática LGTBIQ+, normalizando el imaginario estético y cultural, con una libertad que confieren sus letras, desde la modernidad y la transgresión”.

El jurado ha estado formado por miembros de las bandas Varry Brava y La M.O.D.A; Alex Graneri, co-fundador del festival Inverfest y Luis Menéndez, director de la revista musical Nuevo.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’ (voto conjunto); Tomás Fdo. Flores, director de Radio 3 y María Taosa, periodista especializada en música y colaboradora del programa.