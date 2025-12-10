Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Música moderna
- “Por su innovadora forma de hacer música, de componer y producir con una mirada al futuro”
- ‘El Ojo Crítico’, de lunes a viernes a las 16:00 horas en Radio 5, y los fines de semana a las 12:30 horas en Radio Nacional
El Premio ‘El Ojo Crítico’ 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Música moderna es para el cantautor y guitarrista Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente, por “su innovadora forma de hacer música, de componer y producir con una mirada al futuro, haciendo de su estilo algo completamente único”, ha señalado el jurado.
El fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca a Guitarricadelafuente por “encabezar una escena en la que resignifica la tradición desde la vanguardia, llevándola a su particular visión del pop”. “Su segundo trabajo muestra una mirada continuista en la innovación, renovando la música folk pop”.
Según el fallo, “destaca en sus composiciones la presencia de la temática LGTBIQ+, normalizando el imaginario estético y cultural, con una libertad que confieren sus letras, desde la modernidad y la transgresión”.
El jurado ha estado formado por miembros de las bandas Varry Brava y La M.O.D.A; Alex Graneri, co-fundador del festival Inverfest y Luis Menéndez, director de la revista musical Nuevo.
Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’ (voto conjunto); Tomás Fdo. Flores, director de Radio 3 y María Taosa, periodista especializada en música y colaboradora del programa.
XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’
Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, el de danza (La Venidera), el de cómic (Irene Márquez), el de Artes Visuales (Cristina Mejías), el de Teatro (María San Miguel) y el de cine (Marina García López). En las próximas semanas se sabrán los premiados de las categorías Música Clásica, Narrativa y Poesía.
Y, como cada año, ‘El Ojo Crítico’ entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.
‘El Ojo Crítico’, nueva etapa de impulso a la cultura
El programa emite actualmente su 43ª temporada y lleva 36 años impulsando las carreras de jóvenes talentos culturales con sus premios. Desde esta temporada cuenta con una emisión diaria y otra de fines de semana: de lunes a viernes a las 16:00 en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal, y los fines de semana, a las 12:30 horas en Radio Nacional y RNE Audio, con Ángeles Caso.