Comienza el XXX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta y Coro RTVE en 'Los Conciertos de Radio Clásica'

Este sábado comienza la XXX edición del Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta y Coro RTVE. Coincidiendo con las tres décadas de existencia de este ya tradicional encuentro, se ha renovado su imagen gráfica. Serán 10 conciertos interpretados por sus profesores en distintos grupos de cámara. Los recitales plantean un recorrido que permite apreciar varias temáticas e itinerarios por diversos períodos de la Historia de la Música.

Programa

Inaugura el ciclo el concierto titulado ‘Reflejos románticos’ con piezas de Héritte-Viardot y Brahms (24 de enero), y continúa con ‘La España Virreina: Gurumbé’, con obras de Vázquez, Pérez Bocanegra, Fernándes, Flecha ‘El Viejo’, García de Salazar, Francés de Iribarren, García de Zéspedes y Arañés (31 de enero).

Cartel

El mes de febrero está conformado por los siguientes títulos: ‘Los genios se divierten: sextetos con trompas y cuerdas’, con páginas de Mozart y Beethoven (7 de febrero); ‘De amor. De pasión. De canciones’, con obras de Schumann y Brahms (14 de febrero); ‘Alma barroca’, con los compositores Albinoni, Purcell, Bach, Haendel y Vivaldi (21 de febrero), y ‘Lux’, con obras de McGlym, Elgar, Forde, Pearsal, Rutter, Lauridsen, Chilcott, Gjeilo y Whitacre (28 de febrero).

Ya en marzo, ‘Voces silenciadas: la injusta historia de Louise Farrenc’ con páginas de Farrenc y Schubert’ (7 de marzo), ‘La Historia de un Soldado de Stravinski’ (14 de marzo), ‘De maestro a discípulo: el legado silencioso de Reicha a Onslow en la música de cámara olvidada’ (21 de marzo), y ‘Narrativas sonoras: una ventana hacia universos distintos’ con obras de Barreira Dávila, Valero Castells, Restrepo Correa, González Sanchís, Rodríguez y Gómez Soler (28 de marzo).

Todas las transmisiones quedarán disponibles en RNE Audio durante 30 días desde el día de su emisión.