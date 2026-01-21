RNE Audio 'Jaquelandia', su primer podcast sobre ajedrez

RNE Audio estrena este sábado 24 de enero ‘Jaquelandia’, su primer podcast dedicado al mundo del ajedrez. Con este espacio radiofónico, la plataforma pública abre sus puertas a un reino mágico donde el juego es solo un punto de partida para hablar también de la vida. Serán 10 episodios de 30 minutos cada uno que estarán disponibles cada sábado.

El periodista Julián Valerio presenta ‘Jaquelandia’, con la colaboración de David Broncano, Pepe Colubi o los escritores Julio Llamazares y Juan Mayorga. Hablarán de historias humanas, contarán anécdotas culturales con invitados famosos y narrarán biografías de campeones de ajedrez. Junto a ellos, participarán también jugadores anónimos.