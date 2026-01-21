RNE Audio 'Jaquelandia', su primer podcast sobre ajedrez
- Presentado por Julián Valerio, contará con voces expertas
- A partir del 24 de enero, cada sábado un nuevo episodio en RNE Audio
RNE Audio estrena este sábado 24 de enero ‘Jaquelandia’, su primer podcast dedicado al mundo del ajedrez. Con este espacio radiofónico, la plataforma pública abre sus puertas a un reino mágico donde el juego es solo un punto de partida para hablar también de la vida. Serán 10 episodios de 30 minutos cada uno que estarán disponibles cada sábado.
El periodista Julián Valerio presenta ‘Jaquelandia’, con la colaboración de David Broncano, Pepe Colubi o los escritores Julio Llamazares y Juan Mayorga. Hablarán de historias humanas, contarán anécdotas culturales con invitados famosos y narrarán biografías de campeones de ajedrez. Junto a ellos, participarán también jugadores anónimos.
El juego que une a Stanley Kubrick con Brahms
“Traemos historias de vida atravesadas por el ajedrez”, destaca Julián Valerio, porque las partidas se juegan “en muchos niveles”.
En el primer capítulo, contarán la amistad entre cuatro mujeres jubiladas que viajan juntas a la playa para hacer su particular torneo de ajedrez. En los siguientes episodios, los oyentes escucharán testimonios como el del triunfo de un adicto que vence a sus demonios, la paz que un niño hiperactivo pudo encontrar durante la pandemia o la mejor manera de gestionar una empresa.
Desde Stanley Kubrick a Julia Roberts, pasando por Einstein, Schuman o Brahms, los mundos del arte y de la creación guardan un estrecho vínculo con este juego, aunque también los de la Inteligencia Artificial y la tecnología.
De ello conversarán el escritor Manuel Azuaga y Pedro Vicente, director de la escuela ‘Ajedrez con cabeza’, que recuperarán la vida de grandes figuras como Judit Polgar, la mejor ajedrecista de la historia, o la pionera Sonja Graf.
Además, cada semana visitará ‘Jaquelandia’ un invitado especial, que describirá el impacto del ajedrez en su trabajo, su proceso creativo y su desarrollo personal. Daniel Pulvet, campeón mundial de ajedrez para ciegos, será el primero. También pasarán por el estudio del programa el escritor David Uclés, divulgadores como Manuel Cuenca o el ajedrecista Rey Enigma.