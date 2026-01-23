RNE vibra con la Supercopa femenina: despliegue especial para la gran final Real Madrid-Barcelona

La Supercopa de España femenina la resolverá un clásico: Real Madrid-Barcelona. Será este sábado 24 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio de Castalia (Castellón). RNE ha preparado un dispositivo especial para seguir esta gran final en directo en Radio Nacional y Radio Exterior, y que también se podrá ver en La 2 y RTVE Play.

Las blaugranas, que vencieron en semifinales al Athletic (3-1), buscarán en Castellón su sexto título y quinto consecutivo en la competición. Mientras, sus rivales aspiran al primer trofeo en su palmarés del torneo. La final Real Madrid-Barcelona de este año repite la de la pasada temporada, que terminó con victoria del Barcelona.

El área de Deportes de RNE ha realizado un despliegue como nunca para que sus oyentes no se pierdan ni un detalle de la edición XIII de la Supercopa, con seguimiento de los equipos protagonistas del torneo, emisión de las semifinales del martes y el miércoles, entrevistas, contenidos propios en las redes sociales de ‘Tablero Deportivo’… Y, este sábado, la gran final, con un gran programa especial desde Castellón.

Hasta allí han viajado Silvia Verde, subdirectora de ‘Tablero Deportivo’, y Lucas García, encargado de narrar el encuentro. Junto a ellos en Castalia, Patricia Campos, jugadora y entrenadora que ya estuvo en los micrófonos de la cadena pública en las dos semifinales y también comentará la final.

La Supercopa, en La 2 y RTVE Play La 2 también emitirá en directo el encuentro, desde las 19:00 horas, con narración de Alicia Arévalo. Además, la segunda parte de la gran final se podrá seguir en simultáneo en La 2 y Teledeporte (que emite este sábado las semifinales de la Copa de la Reina de Voleibol), Asimismo, en RTVE.es, la sección de Deportes de RTVE Noticias seguirá el choque, con las últimas noticias y las crónicas, y RTVE Play emitirá en directo el partido. El Real Madrid, primer finalista de la Supercopa femenina tras deshacerse sin problemas del Atlético