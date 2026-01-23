RNE vibra con la Supercopa femenina: despliegue especial para la gran final Real Madrid-Barcelona
- RNE se vuelca con un especial de ‘Tablero Deportivo’ desde Castellón, con Silvia Verde, narración de Lucas García y los comentarios de la jugadora y entrenadora Patricia Campos
- RNE ha ofrecido una cobertura especial durante toda la semana, con la emisión de las semifinales, entrevistas a las protagonistas y contenidos propios en las redes sociales
- Sábado 24 de enero, a las 19:00 horas en Radio Nacional, Radio Exterior, La 2 y RTVE Play
La Supercopa de España femenina la resolverá un clásico: Real Madrid-Barcelona. Será este sábado 24 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio de Castalia (Castellón). RNE ha preparado un dispositivo especial para seguir esta gran final en directo en Radio Nacional y Radio Exterior, y que también se podrá ver en La 2 y RTVE Play.
Las blaugranas, que vencieron en semifinales al Athletic (3-1), buscarán en Castellón su sexto título y quinto consecutivo en la competición. Mientras, sus rivales aspiran al primer trofeo en su palmarés del torneo. La final Real Madrid-Barcelona de este año repite la de la pasada temporada, que terminó con victoria del Barcelona.
El área de Deportes de RNE ha realizado un despliegue como nunca para que sus oyentes no se pierdan ni un detalle de la edición XIII de la Supercopa, con seguimiento de los equipos protagonistas del torneo, emisión de las semifinales del martes y el miércoles, entrevistas, contenidos propios en las redes sociales de ‘Tablero Deportivo’… Y, este sábado, la gran final, con un gran programa especial desde Castellón.
Hasta allí han viajado Silvia Verde, subdirectora de ‘Tablero Deportivo’, y Lucas García, encargado de narrar el encuentro. Junto a ellos en Castalia, Patricia Campos, jugadora y entrenadora que ya estuvo en los micrófonos de la cadena pública en las dos semifinales y también comentará la final.
La Supercopa, en La 2 y RTVE Play
La 2 también emitirá en directo el encuentro, desde las 19:00 horas, con narración de Alicia Arévalo. Además, la segunda parte de la gran final se podrá seguir en simultáneo en La 2 y Teledeporte (que emite este sábado las semifinales de la Copa de la Reina de Voleibol), Asimismo, en RTVE.es, la sección de Deportes de RTVE Noticias seguirá el choque, con las últimas noticias y las crónicas, y RTVE Play emitirá en directo el partido.
RTVE, comprometida con el deporte femenino
RTVE está potenciando desde hace meses la presencia del deporte femenino en sus canales, con una cobertura más equitativa y destacada. Un trabajo realizado por el área de Deportes, que se ha visto reflejado en un incremento de la retransmisión de pruebas deportivas protagonizadas por mujeres y un aumento del liderazgo de mujeres en sus puestos de responsabilidad, también en RNE y Deportes.