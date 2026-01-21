Barcelona - Athletic, en directo en vídeo el partido de la Supercopa de España femenina

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Athletic Club y FC Barcelona, segunda semifinal de la Supercopa de España femenina, que se disputa este miércoles en el Estadio de Castalia de Castellón. Te lo ofrecemos a partir de las 19:00 horas en Teledeporte y RTVE Play. Al vencedor le espera el Real Madrid para disputar la final el próximo sábado en el mismo escenario.

Alineaciones titulares: Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Alexia Putellas, Vicky López, Clara Serrajordi; Ew Pajor y Claudia Pina. Athletic Club: Olatz Santana; Elexpuru, Landaluze, Maddi Torre, Nerea Nevado; Maite Zubieta, Maite Valero, Daniela Agote, Maitane Vilariño; Ane Azkona, Elene Gurtubay

El Barça inicia la defensa de su título. Tras haber conquistado cinco de las últimas seis ediciones, el conjunto azulgrana llega a la cita con la confianza un liderato sólido en la Liga F, donde aventaja a sus perseguidores por diez puntos. La temporada del Barcelona ha estado marcada por una persistente plaga de lesiones. Sin embargo, el técnico Pere Romeu ha gestionado con éxito esta crisis apostando por el talento joven. Jugadoras como Clara Serrajordi, Aïcha Cámara y Vicky López han sido fundamentales para asegurar además el pase a cuartos en la Liga de Campeones y la Copa de la Reina. Para este torneo, el equipo recupera piezas clave como Caroline Graham Hansen y Patri Guijarro, aunque sufre las bajas importantes de Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí.

Por su parte, el Athletic Club llega a la semifinal con el objetivo de dar la sorpresa, a pesar de venir de resultados irregulares, incluyendo una dura derrota reciente ante el Tenerife. No obstante, las leonas han mostrado una gran capacidad de superación esta temporada; tras un inicio difícil que las situó en puestos de descenso, lograron una racha positiva que incluyó una histórica victoria a domicilio frente al Real Madrid. El técnico Javi Lerga no puede contar con su portera titular, Adriana Nanclares.

En caso de cumplirse los pronósticos que dan al Barça como favorito, la final del próximo sábado sería una reedición de la que ambos conjuntos disputaron el año pasado. Un nuevo clásico femenino con el Madrid como eterno aspirante.