Real Madrid - FC Barcelona, duelo estelar en los cuartos de final de la Copa de la Reina

Real Madrid CF - FC Barcelona, Real Sociedad - FC Levante Badalona, Atlético de Madrid - Athletic Club, son los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa de la Reina, según el sorteo celebrado este miércoles 7 de enero en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid).

La suerte ha deparado un duelo entre dos equipos de Champions, un FC Barcelona que es líder de la Liga F frente a un Real Madrid que es segundo a siete puntos de las azulgranas, con el precedente de la victoria culé en la undécima jornada con un contundente 4-0.

Los cuatro encuentros entre conjuntos de la Liga F se disputarán a partido único los días 3, 4 y 5 del próximo mes de febrero.

El FC Barcelona es el actual campeón del torneo tras imponerse al Atlético de Madrid en una trepidante final que cayó del lado blaugrana por dos goles a cero gracias a un doblete de Claudia Pina. Además, el conjunto catalán es el que más Copas de la Reina ha ganado en la historia con once entorchados.

De resto de equipos que continúan con vida en esta edición 2025/26, los únicos que saben lo que es ganar el título son Atlético de Madrid (2016 y 2023) y Real Sociedad (2019).