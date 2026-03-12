RNE Audio estrena la cuarta temporada del podcast 'Educando emociones'
- Con las incorporaciones de Javier Gomá y David Pastor Vico, entre otras figuras de la filosofía, la neurociencia y la salud mental
- Estreno: jueves 19 de marzo en RNE Audio
El podcast de RNE Audio ‘Educando emociones’ estrena su cuarta temporada el jueves 19 de marzo con nuevas voces expertas. Los filósofos Javier Gomá y David Pastor Vico y el neurocientífico Diego Emilia Redolar serán algunos de los nuevos especialistas que participan en el podcast dirigido por la periodista Yolanda Flecha. A lo largo de seis capítulos, se reflexionará sobre la capacidad de resiliencia, la gestión del tiempo o los cambios de la adolescencia.
Según Flecha, “no se puede separar la salud física de la salud mental” y “no existe salud plena” sin esta última. “Educar en el conocimiento e identificación de nuestras emociones es cada vez más urgente”, asegura la directora y creadora de este podcast concebido como un diario personal e introspectivo. En él se “exploran dudas e inquietudes que todos podemos tener”.
Entre otros temas, la nueva temporada va a profundizar en lo que se entiende por resiliencia, un concepto no siempre bien usado; el victimismo y la queja; y la percepción y organización del tiempo. Analizará también cualidades como la empatía, la belleza, la intuición, la amabilidad o la ilusión.
También habrá un capítulo especial dedicado a la adolescencia. Tratará sobre los cambios que se producen en el cerebro durante esta etapa vital y contará con la participación de un grupo de adolescentes que tienen mucho que aportar sobre su manera de ver la vida.
Javier Gomá y David Pastor Vico, entre las novedades
En su cuarta temporada, ‘Educando emociones’ incorpora nuevas voces a su red de expertos en neurociencia, psicología, psiquiatría o filosofía. Los psicólogos y psicoanalistas argentinos Gabriel Rolón y Mario Izcovich; los filósofos Javier Gomá y David Pastor Vico, y el neurocientífico Diego Emilia Redolar son algunas de estas novedades.
También participarán el profesor e investigador en neurociencia Jonathan Benito, la especialista en psiquiatría Rafaela Santos, los escritores y conferenciantes Andrés Pascual y Mikel Alonso, la psicóloga Lecina Fernández y la psicopedagoga y maestra Sonia López Iglesias.
Además, seguirá manteniendo la colaboración de la neurocientífica Nazareth Castellanos, la especialista en ingeniería emocional Arancha Merino, el experto en neuroeducación David Bueno o el escritor y conferenciante Francesc Miralles.
La comunidad de ‘Educando emociones’
En temporadas anteriores, ‘Educando emociones’ ha abordado realidades complejas como la maternidad o las relaciones tóxicas, la tristeza, la culpa y el miedo, el duelo, la muerte y otros eventos difíciles.
Para Yolanda Flecha, “ha sido una gratísima sorpresa saber que estamos creando una bonita comunidad y que muchas personas han encontrado en este podcast un refugio y una manera de conocerse y cuidarse mejor”. Gente a la que le “resulta terapéutico, especialistas que incluso usan el podcast en sus consultas o personajes populares que confiesan escucharlo y que ya forma parte de su lista de favoritos”.
En su opinión, esto demuestra “lo necesaria que es la educación emocional”, porque “aprender a mirarnos por dentro y poner nombre a lo que estamos sintiendo debería formar parte tanto del sistema educativo como del día a día de nuestros centros de trabajo y de nuestras familias”. Aunque “estamos cada vez más concienciados, aún queda camino por recorrer”.
Dirigido por Raquel Martín Alonso y con la realización y diseño de sonido de Juan Luis Martín, este podcast incita a los oyentes a hacerse preguntas. Es un diario con dudas e inquietudes cotidianas para entender lo que “pasa por nuestra cabeza” y “encontrar un lugar en el mundo”.