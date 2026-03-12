RNE Audio estrena la cuarta temporada del podcast 'Educando emociones'

El podcast de RNE Audio ‘Educando emociones’ estrena su cuarta temporada el jueves 19 de marzo con nuevas voces expertas. Los filósofos Javier Gomá y David Pastor Vico y el neurocientífico Diego Emilia Redolar serán algunos de los nuevos especialistas que participan en el podcast dirigido por la periodista Yolanda Flecha. A lo largo de seis capítulos, se reflexionará sobre la capacidad de resiliencia, la gestión del tiempo o los cambios de la adolescencia.

Según Flecha, “no se puede separar la salud física de la salud mental” y “no existe salud plena” sin esta última. “Educar en el conocimiento e identificación de nuestras emociones es cada vez más urgente”, asegura la directora y creadora de este podcast concebido como un diario personal e introspectivo. En él se “exploran dudas e inquietudes que todos podemos tener”.

Entre otros temas, la nueva temporada va a profundizar en lo que se entiende por resiliencia, un concepto no siempre bien usado; el victimismo y la queja; y la percepción y organización del tiempo. Analizará también cualidades como la empatía, la belleza, la intuición, la amabilidad o la ilusión.

También habrá un capítulo especial dedicado a la adolescencia. Tratará sobre los cambios que se producen en el cerebro durante esta etapa vital y contará con la participación de un grupo de adolescentes que tienen mucho que aportar sobre su manera de ver la vida.

Javier Gomá y David Pastor Vico, entre las novedades En su cuarta temporada, ‘Educando emociones’ incorpora nuevas voces a su red de expertos en neurociencia, psicología, psiquiatría o filosofía. Los psicólogos y psicoanalistas argentinos Gabriel Rolón y Mario Izcovich; los filósofos Javier Gomá y David Pastor Vico, y el neurocientífico Diego Emilia Redolar son algunas de estas novedades. También participarán el profesor e investigador en neurociencia Jonathan Benito, la especialista en psiquiatría Rafaela Santos, los escritores y conferenciantes Andrés Pascual y Mikel Alonso, la psicóloga Lecina Fernández y la psicopedagoga y maestra Sonia López Iglesias. Además, seguirá manteniendo la colaboración de la neurocientífica Nazareth Castellanos, la especialista en ingeniería emocional Arancha Merino, el experto en neuroeducación David Bueno o el escritor y conferenciante Francesc Miralles.