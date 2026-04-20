RTVE celebra el cine con una gala especial por los 70 años de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026

Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía celebran el martes por la noche su 70ª edición con una gala especial en el Teatre Lliure de Montjuïc, presentada por Gemma Nierga y Sílvia Abril. Una noche concebida como un homenaje al cine y a su historia, con un decorado creado especialmente para la ocasión.

El acto reunirá a los premiados de este año y destacadas personalidades del mundo del cine y la cultura, y se podrá seguir en directo por La 2, La 2Cat, Ràdio 4 y RTVE Play.

La 70ª edición de los Premios RNE Sant Jordi 2026 entregarán el martes por la noche el premio a la mejor película española en 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y el de mejor producción extranjera en 'La vida de Chuck' de Mike Flanagan. En el ámbito interpretativo, recogerán el galardón Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. El premio a la mejor ópera prima será para 'Sorda', de Eva Libertad, también participada por RTVE.

Uno de los momentos más destacados de la noche será la entrega del Premio de Honor al director Pedro Almodóvar, en un reconocimiento que apela a toda una trayectoria que ha marcado el cine contemporáneo. En esta misma línea, la Mención Especial a Carme Elias aportará uno de los instantes más emocionales de la gala, poniendo en valor una manera de entender la interpretación basada en la sensibilidad, el rigor y una trayectoria sostenida en el tiempo.

El Premio a la Industria ha recaído en Blanca Aysa, de Plan B, y el Premio a la Trayectoria Internacional será para Karla Sofía Gascón.

En cuanto a la votación del público -las Rosas de Sant Jordi-, los reconocimientos serán para 'La cena' y 'Flow', como mejor película española e internacional, respectivamente.

La gala conmemorará también los 50 años de Radio 4 y contará con diversas actuaciones en directo que reforzarán el carácter especial de esta edición.