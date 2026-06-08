Mundial 2026: RNE hará un despliegue histórico para que sus voces transmitan toda la emoción de la gran cita del fútbol

Radio Nacional de España tiene ya listo su histórico despliegue para la Copa del Mundo de 2026. El equipo de RNE Deportes reforzará su cobertura con una programación especial sin precedentes para acompañar a la audiencia durante toda la competición y ofrecer una experiencia radiofónica total alrededor del mayor acontecimiento del fútbol mundial.

La información sobre un evento de esta magnitud inundará la emisora pública del 11 de junio al 19 de julio. “Radio Nacional va a aprovechar todas las ventanas informativas y de la casa para hablar de todo lo que ocurra en el Mundial, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel político y social”, aseguró hace unos días Silvia Barba, directora de Deportes de RNE, coincidiendo con la presentación de la cobertura de RTVE.

Un mundial “muy radiofónico” Por primera vez en su historia, ‘Tablero Deportivo’ se emitirá a diario durante todos los días del Mundial, convirtiéndose en la gran referencia diaria para seguir la competición a través de Radio Nacional. El programa contará con narraciones en directo, análisis, protagonistas, conexiones especiales y el sello característico de RNE Deportes, que permitirá acercar a los oyentes toda la emoción del Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. Miguel Angel Méndez, director del programa, reivindicó el valor de la radio en un evento como este, especialmente por la diferencia horaria que habrá entre España y los países organizadores. “Hay muchos partidos de madrugada, es un mundial muy radiofónico y queremos que la gente esté informada y que pase un buen rato con nosotros”, señaló. Junto a Méndez, Silvia Verde y Juanma Pérez Noya encabezarán un programa que también contará con los comentarios y análisis de los exfutbolistas Miguel Torres y Miguel Ángel Ferrer “Mista”, o de la periodista Jessica Figueroa, entre otros. Tablero Deportivo Durante la fase de grupos, el programa narrará al menos un encuentro cada jornada, por lo que solo antes de que comiencen los dieciseisavos de final, se retransmitirán 43 encuentros en directo. Entre todos ellos, ‘Tablero Deportivo’ vivirá con especial intensidad los tres disputados por la selección española que jugará – en horario peninsular español – ante Cabo Verde (15 de junio, 18:00h), Arabia Saudí (21 de junio, 18:00h) y Uruguay (27 de junio, 02:00h), siempre a través de Radio Nacional y RNE Audio.

Actualidad y ambiente mundialista en ‘Especial mundial’ Además de Tablero Deportivo, la cobertura se completará con el estreno de un nuevo espacio: ‘Especial Mundial’, un programa diario que se emitirá de lunes a viernes en Radio 5, de 12:35 a 13:30 horas y que conducirán Marta Fernández Arenas y David A. García. Este nuevo formato ofrecerá toda la actualidad del torneo, análisis, información de última hora, seguimiento de la selección española y el mejor ambiente mundialista. Además, con el foco mediático puesto desde hace meses en Estados Unidos, el programa aportará una mirada más allá del fútbol. “También estaremos pendientes de todo lo que no sea fútbol, entrevistaremos a gente de la cultura, del espectáculo, de la política, gente fuera del fútbol que seguro sorprenden”, señalaba hace unos días David A. García. Especial Mundial