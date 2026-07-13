'Tablero Deportivo' de RNE retransmitirá la semifinal Francia-España del Mundial en la Plaza de Colón de Madrid

El programa ‘Tablero Deportivo’, de RNE, sigue con su gira desde que comenzó la fase de eliminatorias del Mundial de futbol 2026 para llevar toda la emoción de la selección española a la afición y los oyentes.

Esta vez, el programa que dirigen Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde se desplaza a la Plaza de Colón de Madrid, sitio de referencia para el “jugador número 12” desde 2008, cuando España levantó la Eurocopa, maravillando a todo el mundo de la mano de Luis Aragonés.