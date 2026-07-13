'Tablero Deportivo' de RNE retransmitirá la semifinal Francia-España del Mundial en la Plaza de Colón de Madrid
- El programa vivirá la semifinal de la selección junto a la afición en otro especial mundialista
- Martes 14 de julio, desde las 20:00 horas en Radio Nacional y RNE Audio
El programa ‘Tablero Deportivo’, de RNE, sigue con su gira desde que comenzó la fase de eliminatorias del Mundial de futbol 2026 para llevar toda la emoción de la selección española a la afición y los oyentes.
Esta vez, el programa que dirigen Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde se desplaza a la Plaza de Colón de Madrid, sitio de referencia para el “jugador número 12” desde 2008, cuando España levantó la Eurocopa, maravillando a todo el mundo de la mano de Luis Aragonés.
‘Tablero Deportivo’ acompaña a “La Roja” junto a la afición
Desde que comenzó la fase de eliminatoria, el programa de RNE ha pasado por tres sitios diferentes, acercando la radio y la selección a sus oyentes.
Todo arrancó en el Parque de Bomberos de Parla, en Madrid, desde donde se retransmitió el España – Austria; luego le siguió el duelo de octavos ante Portugal, que llevó a ‘Tablero Deportivo’ hasta el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La trilogía continúo con la batalla de cuartos ante Bélgica del pasado viernes, con un escenario de película en la Torre del Agua de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.
Ahora, la Plaza de Colón es el nuevo destino de otro especial mundialista, esta vez, para ofrecer el histórico partido de semifinales que España disputará ante Francia en el Estadio de Dallas desde las 21:00 horas de este martes, en una reedición de las semifinales de la Eurocopa 2024 de Alemania, cuando los futbolistas de Luis de la Fuente vencieron a los franceses por 2-1.
Aunque “La Roja” consiguió un cuarto puesto en el Mundial de 1950, la ausencia de cruces directos en aquella ocasión no cuenta como semifinales en el historial de la selección española, que tan solo había llegado una vez a esta ronda, en 2010, cuando se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia, sumando su primera estrella en Sudáfrica.