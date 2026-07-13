Francia - España: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de semifinales del Mundial 2026

Este 14 de julio, desde el estadio de Dallas, las selecciones de España y Francia se enfrentarán para lograr un puesto en la gran final del Mundial 2026 a partir de las 21:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

España va rumbo hacia la conquista de su segunda estrella. El sueño de volver a disputar una final de un Mundial, 16 años después de alcanzar la gloria en Sudáfrica, está al alcance de la mano. En ese camino el cruce será un partido de máxima exigencia contra la selección francesa, el combinado que mejor rendimiento ha demostrado en el torneo, bajo el liderazgo de un Kylian Mbappé en estado de gracia.

Éste será el segundo enfrentamiento mundialista entre España y Francia, tras el único precedente previo en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006 en el que los franceses liderados por Zidane remontaron para ganar por 3-1. Fue el precedente para la revolución que emprendería Luis Aragonés hacia el ciclo más glorioso de la selección española.

Los últimos precedentes, a favor de España Los últimos precedentes sonríen a España, ya que solo ha perdido dos de los últimos diez enfrentamientos contra Francia (siete victorias, un empate y dos derrotas). Y en los dos últimos grandes torneos, el triunfo siempre ha caído del lado español. Así sucedió en las semifinales de la Eurocopa 2024 cuando se remontó el gol de Kolo Muani con el recordado golazo por la escuadra de Lamine Yamal y el segundo de Dani Olmo. Y el año pasado también se logró el triunfo en la semifinal de la Liga de Naciones, con un 5-4 en un partido que marchó 5-1, hasta el minuto 79. Francia, por su parte, se está acostumbrando a alcanzar las más altas cotas en los últimos mundiales. Si para España se trata de la segunda semifinal de su historia, para los galos es su octava semifinal y aspira a convertirse en el tercer equipo de la historia en alcanzar tres finales consecutivas igualando a Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002). España llega con la confianza por las nubes. El tropiezo inicial contra Cabo Verde (0-0) supuso el toque de atención necesario para empezar a competir en el Mundial como acostumbra en las últimas grandes citas. Y en las eliminatorias ha cumplido las expectativas con creces goleando por 3-0 a Austria y ganando a Portugal y Bélgica gracias a dos tantos decisivos de Mikel Merino. La final del 19 de julio sigue marcado en rojo en la expedición española.

A la espera de Lamine Yamal Con Francia se ha desprendido del cartel de favorito colgado en cada de sus partidos previos. La presión debe ser para los vecinos, los favoritos a alcanzar la final por números y sensaciones. Eso sí, miedo ninguno, como ha recordado en más de una ocasión Lamine Yamal. España espera todavía la mejor versión de su estrella. Es el único gran jugador presente en el Mundial que no ha terminado de despegar y una semifinal contra Francia es el escaparate perfecto para que despunte y muestre al mundo de lo que es capaz. Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino en los últimos minutos de los cuartos de final ante Bélgica.EFE/Lavandeira Jr Luis de la Fuente está acertando con las teclas que va tocando tanto en los onces iniciales como en los cambios posteriores, lo que certifica la amplitud del fondo de armario de la selección. Ante Bélgica tomó la difícil decisión de dejar a Pedri en el banquillo y colocar a Fabián Ruiz de inicio. Y acertó de nuevo. Fabián marcó el primero. Y los cambios siempre mejoran el rendimiento de la selección. Y Mikel Merino se ha convertido en un revulsivo de garantías anotando contra Portugal y Bélgica los goles decisivos.

Francia, pura dinamita Por su parte, Francia cuenta con el mayor poderío ofensivo de todas las selecciones que han participado en el Mundial. Ha anotado 16 goles, solo uno menos que Argentina. Ha disparado las mismas veces que España (110) y ha marcado 5 goles más. Además, ha realizado 47 remates a puerta, su cifra más alta desde que fue anfitriona en 1998. El combinado galo hace de su ataque su mayor defensa, ya que ha encajado tan sólo un gol más que España (2). En el apartado ofensivo, Kylian Mbappé es su jugador de referencia con sus 8 goles y 3 asistencias. El capitán ‘bleu’ está sellando un nuevo Mundial sobresaliente y bate récords partido a partido. Además, está acompañado por un elenco impresionante. Michel Olise lleva 5 asistencias, Ousmane Dembelé 5 goles y junto este tridente Doué y Barcola van alternando minutos y protagonismo. En el centro del campo, Deschamps recupera para el duelo a Aurélien Tchoaumeni, ausente en octavos y cuartos, lo que puede relegar al banquillo a Manu Koné. Gol de Ousmane Dembélé en el minuto 66 del Francia - Marruecos (2-0) | Mundial 2026 | Ver vídeoCharles KrupaAP La semifinal final será preciosa y el estadio de Dallas acogerá un choque impresionante entre dos vecinos que quieren deleitar al planeta con un partido digno de la final. El premio merece mucho la pena. Una plaza el domingo en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. Para Francia, sería repetir tercera final consecutiva. Para España, la oportunidad única de jugar por coser la segunda estrella a su camiseta.