Mundial 2026, en directo hoy, 13 de julio: la Roja vuelve al trabajo preparando su semifinal contra Francia

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 13 de julio, tercer día sin partidos y en este caso jornada previa al España - Francia, que abrirá las semifinales este martes a las 21:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play. El miércoles se completa la ronda con el Inglaterra - Argentina, en Atlanta, que también veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play a la misma hora.

Este lunes tendremos 'media day' en el campo de entrenamiento de Dallas, con la rueda de prensa del seleccionador, Luis de la Fuente. Será la última prueba antes de la gran cita en la semifinal, contra un rival al que España ha ganado en las dos últimas citas en torneos de selecciones: Eurocopa 2024 (2-1) y el espectacular 5-4 en la Nations League 2025. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.