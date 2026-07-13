Mundial 2026, en directo hoy, 13 de julio: la Roja vuelve al trabajo preparando su semifinal contra Francia
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 13 de julio, tercer día sin partidos y en este caso jornada previa al España - Francia, que abrirá las semifinales este martes a las 21:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play. El miércoles se completa la ronda con el Inglaterra - Argentina, en Atlanta, que también veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play a la misma hora.
Este lunes tendremos 'media day' en el campo de entrenamiento de Dallas, con la rueda de prensa del seleccionador, Luis de la Fuente. Será la última prueba antes de la gran cita en la semifinal, contra un rival al que España ha ganado en las dos últimas citas en torneos de selecciones: Eurocopa 2024 (2-1) y el espectacular 5-4 en la Nations League 2025. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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13:38
Son tantos los alicientes de una semifinal de un Mundial entre Argentina e Inglaterra que cuesta elegir donde poner el foco de un partido que es capaz de concentrar una rivalidad histórica gigantesca con tan solo cinco encuentros oficiales disputados entre ambos y, atención, ninguno de ellos con Leo Messi sobre la cancha.
Messi y la capa definitiva de la rivalidad del Inglaterra - Argentina
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13:24
Decenas de ciudades en toda España, como Zaragoza o Las Palmas, habilitarán espacios públicos y pantallas gigantes para que miles de aficionados puedan seguir este martes la semifinal del Mundial entre España y Francia.
Ayuntamientos y entidades locales han organizado dispositivos especiales para convertir el encuentro en una cita multitudinaria.
Uno de los principales puntos de encuentro volverá a ser la Plaza de Colón, en Madrid, donde se espera una de las mayores concentraciones de aficionados del país. Por esa razón el Ayuntamiento ha informado que aumentará el aforo de cara al partido de semifinales. A ella se sumarán otros espacios emblemáticos como la Plaza del Pilar, en Zaragoza; la Plaza Mayor, en Valladolid; la Plaza de España, en Sevilla; la Plaza de la Marina, en Málaga; la Plaza de la Virgen, en Valencia; o el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, además de numerosas plazas y recintos habilitados en municipios de toda España. (Informa EFE)
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13:08
El Ayuntamiento de Zaragoza volverá a instalar pantallas de grandes dimensiones en la plaza del Pilar para seguir este martes en directo el partido del Mundial que enfrentará en semifinales a la selección española de fútbol contra Francia. (Informa EFE).
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12:46
Mucho se ha hablado del temible ataque de Francia con Kyliam Mbappé, Ousmane Démbelé y Michael Olise o por parte de España, cómo Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal tienen que brillar para llevar a 'La Roja' a la final. Pero el mejor ataque comienza con una buena defensa.
Los galos tan solo han encajado dos goles en el Mundial 2026, mientras que la zaga española protagonizada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurrella solo han permitido un gol en la portería de Unai Simón.
Ambas defensas deberán dar su mejor versión si quieren llevar a sus respectivos equipos a la final.
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12:32
Mikel Merino es el as bajo la manga de Luis de la Fuente. El pamplonés confesó que, antes del partido, sus compañeros no dejaban de repetirle entre risas: “Sal y arréglalo”. Una broma que acabó dando resultado, ya que el centrocampista marcó el gol que clasificó a España para unas semifinales de un Mundial 16 años después.
Francia-España, este martes en direscto a las 21:00h en La 1 y RTVE Play
“EL AS BAJO LA MANGA DE DE LA FUENTE ¿¿¿— Teledeporte (@teledeporte) July 13, 2026
¿ Mikel Merino confesó que, antes del partido, sus compañeros no dejaban de repetirle entre risas: “Sal y arréglalo”. Una broma que acabó dando resultado, ya que el centrocampista marcó el gol que clasificó a España para unas semifinales… pic.twitter.com/pdgArfpmcY“
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12:14
Las palabras del expresidente de España, Mariano Rajoy, afirmado que Francia juega a "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" siguen generando reacciones el día previo al partido contra el país galo.
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se sumó este lunes a la cascada de condenas en Francia contra dichas declaraciones sobre la selección francesa de fútbol y afirmó que "Francia no tiene color de piel".
Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró que el mensaje "racista, xenófobo" es "absolutamente inaceptable" e instó al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a "desautorizar" al expresidente del Gobierno. (Informa EFE)
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12:00
¿Te perdiste el España - Bélgica? Puedes volver a ver cómo 'La Roja' se clasificó para la segunda semifinal de su historia en el Munidal 2026 con el súper resumen de 60 minutos del España - Bélgica en Teledeporte y RTVE Play.
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11:48
El colegiado salvadoreño Iván Barton será el árbitro de la semifinal entre Francia y España del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. (Informa EUROPA PRESS)
El partido de Francia - España se disputa este martes y podrás seguirlo en directo a partir de las 21:00 en La 1 y RTVE Play.
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11:34
La estrella de Suiza en el Mundial 2026, Johan Manzambi, estaría cerca de fichar por el Aston Villa con un precio cercano a los 60 millones de euros, según el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano.
“¿¿¿ Johan Manzambi to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place for fee slightly in excess of €60m as Freiburg accept the proposal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
Verbal agreement also with Manzambi and his agency over personal terms, long term deal in place.#AVFC completed the hijack. ¿¿ pic.twitter.com/mpOB2XGFl7“
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11:22
En el Mundial de las estrellas, Jude Bellingham está brillando con luz propia. Ha marcado seis goles y junto a Harry Kane, también con el mismo número de tantos, ha llevado a Inglaterra hasta la semifinal. Podrás ver el partido de Inglaterra - Argentina el próximo miércoles a las 21:00 en directo en La 1 y RTVE Play.
Miestra, disfruta el espectacular Mundial que está jugando el 10 de los 'Three Lions'
“¡Jude Bellingham está jugando un #MundialRTVE— Teledeporte (@teledeporte) July 13, 2026
E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R!
Con seis goles, junto a Kane, ha llevado a Inglaterra a las semifinales del torneo
¿ Inglaterra-Argentina, próximo miércoles a las 21:00 EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay #FifaWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/R2k72MjhLP“
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11:04
No te pierdas cómo la rival de España, Francia, se metió anoche en las semifinales del Mundial 2026 con el súper resumen,
Puedes ver ahora el súper resumen de 60 minutos del Francia - Marruecos en Teledeporte y RTVE Play.
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10:39
Este lunes podrás disfrutar de los súper resúmenes de cuartos de final además de todos los goles marcados en el Mundial 2026 hasta el momento. Además, como previa para la semifinal contra Francia, podrás recordar sensaciones con el resumen del partido de Alemania - España que nos llevó a la final en 2010. No te los pierdas
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10:26
¡Buenos días! Segunda jornada de descando antes de que comiencen las semifinales del Mundial 2026, el momento decisivo que determinará las dos candidatas a ganar la Copa del Mundo. Ambos partidos podrán verse en directo por La 1 y RTVE Play. La primera, el martes 14, el Francia - España a las 21:00 horas. La segunda será el Inglaterra - Argentina, el miércoles a la misma hora.