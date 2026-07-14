Toros del octavo encierro de San Fermín 2026: Jandilla, cierre extremeño con bravura y pureza

Los toros de Jandilla cierran esta vez San Fermín, como siempre el día 14, jornada previa al 'Pobre de mí', en el año en el que se han alcanzado las 25 participaciones en estas fiestas. Rompen así la tradición del cierre a cargo de los Miura, que corren en esta ocasión en la jornada anterior, el séptimo día de encierros.

Los astados de este hierro tienen fama de ser rápidos y peligrosos y, para la ocasión, han desplazado a siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos. Los diestros que lidiarán los toros de Jandilla en la corrida de la tarde del 14 de julio serán el sevillano Juan Ortega, el talaverano Tomás Rufo y el peruano Andrés Roca Rey, en su segunda comparecencia en la feria tras la primera del 9 de julio.

La ganadería de Jandilla suele protagonizar uno de los encierros más peligrosos al tratarse de astados de gran bravura, una cualidad que completan con la nobleza y pureza de su casta. Dejan una media de dos corredores heridos por encierro. Un toro de Jandilla corneó al último fallecido en Sanfermines, el madrileño Daniel Jimeno, el 10 de julio de 2009.

Pura genética Domecq Sus orígenes se remontan a la fundación en 1930 por Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio. Con esa base, décadas después Borja Domecq Solís configuró su propio concepto de bravura, buscando un toro con movilidad, prontitud, fijeza y transmisión. Desde 1983 se lidia bajo su nombre actual, Jandilla, el mismo de la finca de Vejer de la Frontera (Cádiz) donde pastó originalmente. Ahora la ganadería se asienta en las fincas extremeñas de Don Tello, en Mérida, y Los Quintos, en Llerena, a donde la trasladó hace unos años Borja Domecq Solís. Actualmente la dirige su hijo, Borja Domecq Noguera, tras el fallecimiento de su padre en 2020. Ganadería del quinto encierro de San Fermín 2025: Jandilla, triunfadora de San Isidro y con leyenda negra RAFA GARCÍA (CLARÍN RNE) Las reses de esta ganadería se distinguen en su hierro, en forma de estrella de seis puntas y la divisa azul que lucen en la plaza; siendo señalados en la oreja con forma de higuera en ambas. Jandilla es la base genética de numerosas ganaderías actuales, como Fuente Ymbro, El Pilar, Victoriano del Río o Garcigrande. Su filosofía ha sido siempre la de buscar una bravura con chispa, un toro que embista con emoción, que transmita y haga rugir los tendidos. Es mucho más que un hierro histórico. Se ha convertido en un pilar esencial de la tauromaquia moderna.

El encierro de 2025 En 2025, el encierro de la ganadería extremeña fue muy rápido, con una duración de 2 minutos y 19 segundos. Los astados del hierro con forma de estrella arrollaron a muchos mozos, incapaces de seguir el ritmo imposible. Hubo cuatro traslados al hospital por contusiones, además de una atención en el ambulatorio. Quinto encierro de San Fermín 2025 al ritmo imposible de los toros de Jandilla: vídeo completo de la carrera Sofía Soler