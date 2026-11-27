El próximo domingo se celebran elecciones generales en España y del resultado de las urnas dependerá el próximo gobierno de la nación. Sin embargo, los votos y escaños obtenidos no siempre reflejan un escenario claro y, si algo está demostrado, es que no necesariamente el partido que queda primero es el que llega al poder. Un candidato requiere la confianza del Congreso para convertirse en presidente y poder conformar un Ejecutivo, y eso solo lo logra con mayoríaabsoluta (176 escaños) en primera votación, o mayoría simple en segunda.

En 2023, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se impuso en las generales con 137 escaños, quedando muy por delante de los 120 del PSOE de Pedro Sánchez. Sin embargo, Feijóo no logró gobernar. Y es que no consiguió en su debate de investidura los votos necesarios en la Cámara Baja, a diferencia de Pedro Sánchez, que pudo agrupar cuatro meses tras las elecciones y en primera votación los 'síes' de su partido, de Sumar (incluido Podemos, que rompió con los de Yolanda Díaz tras la investidura), ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Fueron en total 179 votos a favor, tres más que la mayoría absoluta.

Actualmente, el promedio de encuestas de RTVE otorga una victoria al PP con 128 diputados. Para que Feijóo fuera investido, necesitaría a Vox, que obtendría 61 diputados. La suma de ambos superaría de forma holgada la mayoría absoluta, mientras que Sánchez y sus socios habituales se quedarían lejos.

¿Quién se somete a la investidura?

Pero antes de conformar un gobierno, hay muchos pasos previos tras las elecciones. Primerose conformarán las nuevas Cortes Generales el 23 de diciembre, según el calendario electoral oficial fijado en el Real Decreto de convocatoria.

Después, el rey Felipe VI llamará a consulta a los candidatos del 29N que hayan obtenido representación parlamentaria y tras escucharles, a través del nuevo presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

La Constitución regula estos pasos en su artículo 99, pero no obliga al jefe del Estado a proponer candidato al líder con más votos o escaños. Tras escuchar a los aspirantes, tomará una decisión en función de la voluntad de los mismos a someterse a una investidura y conformar una mayoría en el Congreso. En 2023, Felipe VI propuso primero a Feijóo, que había manifestado su voluntad de someterse a la investidura, y tras su fracaso en la Cámara Baja, propuso a Sánchez.

Debate y votación en el Congreso: ¿qué mayoría hace falta?

Una vez establecido un candidato, el Congreso celebrará el debate de investidura, algo para lo que la Carta Magna no establece una fecha límite tras los comicios. En 2023, Feijóo se sometió a votación dos meses tras las elecciones. El candidato que históricamente más tiempo ha tardado en someterse a una primera investidura tras los comicios fue Sánchez, que en 2019 lo hizo casi tres meses tras las generales de abril. Y el que más ha tardado en gobernar tras los comicios fue Mariano Rajoy, que llegó al poder en 2016 casi cuatro meses después de las generales.

Una vez comience la sesión de investidura tras el 29N, el candidato deberá primero exponer ante los diputados su programa de gobierno y les solicitará su confianza, tras lo que dará comienzo al debate con los grupos parlamentarios.

Después, la Presidencia del Congreso fijará el día y hora de la primera votación (normalmente suele ser un día después de comenzar el debate de investidura). Y esa votación es la que arranca el calendario para una repetición de elecciones en caso de que el candidato no logre ser investido.

Harán falta 176 votos (mayoría absoluta) en primera votación o mayoría simple (más 'síes' que 'noes') 48 horas después para resultar investido presidente del Gobierno y recibir el nombramiento del rey. Después, los nombramientos de los nuevos ministros y la configuración del nuevo Ejecutivo dependerá exclusivamente del nuevo presidente.

La mayoría de las encuestas prevén que Feijóo pueda ser presidente con el apoyo de Vox. Está por ver, si ese escenario se cumple, qué ministerios componen su nuevo Ejecutivo, si establecerá un gobierno de coalición con Vox y, en ese caso, qué carteras dará a los de Santiago Abascal.

En 2023, Sánchez compuso un gobierno de coalición con Sumar en el que los de Yolanda Díaz se hicieron con cinco de los 22 ministerios: la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (para Díaz), el de Cultura (Ernest Urtasun), Sanidad (Mónica García), Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Pablo Bustinduy) y Juventud e Infancia (Sira Rego).

¿Qué pasa si nadie es investido?

Si la investidura fracasa, el rey puede volver a proponer nuevos candidatos. Pero ahora sí hay un tiempo límite para que alguien se convierta en presidente, y son dos meses transcurridos tras la primera votación de investidura (del primer candidato propuesto por el monarca) tras las elecciones generales.

De no prosperar ninguna investidura en ese tiempo, el rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones, que se celebrarán entre 30 y 60 días después.

En la democracia española ya hay dos precedentes en los que, tras unas elecciones generales, ningún candidato logró la confianza del Congreso y hubo que repetir los comicios.

La primera vez tuvo lugar en 2016. Mariano Rajoy (PP) había ganado las elecciones de diciembre del año anterior, en las que entraron con fuerza en el Congreso Podemos y Ciudadanos. El ‘popular’ decidió no presentarse a la investidura al no tener apoyos y quien sí lo intentó fue Sánchez, quien solo contaba con el respaldo insuficiente de Cs. Fue el primer candidato en fracasar en una investidura. Las elecciones se repitieron en junio de 2016 y Rajoy acabó siendo elegido gracias a la abstención del PSOE tras la dimisión de Sánchez como diputado, que se negó a facilitar un gobierno del PP y a romper la disciplina de voto de su partido. Aquella crisis en el PSOE forzó también su renuncia como secretario general unos meses más tarde.

La segunda vez que ocurrió algo similar fue en 2019. Sánchez, que había llegado al poder en 2018 tras ganar la moción de censura frente a Rajoy, se impuso en las elecciones generales de abril. Pero tras meses de negociaciones infructuosas con Podemos, perdió la investidura y se acabaron repitiendo los comicios en noviembre de ese año. Dos días más tarde, el PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo para un gobierno de coalición y Sánchez fue investido en enero de 2020.

Ahora, serán solo las urnas las que determinen qué fuerza dan los ciudadanos a los partidos en estas generales de 2026 y el nuevo gobierno no llegará hasta 2027. Sin embargo, aunque las encuestas ofrezcan unas previsiones claras a favor del bloque de la derecha con una mayoría absoluta, está por ver si se cumple y, en ese caso, cómo va la negociación entre PP y Vox para formar un gobierno y cuáles son las exigencias de Santiago Abascal. Los escenarios están más que abiertos.