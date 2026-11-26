Las Fuerzas Armadas británicas han enviado cartas a miles de militares en la reserva para comprobar sus datos y formación y para ofrecerles participar en maniobras. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha confirmado esta medida y la ha justificado como una "precaución" ante un "ambiente de amenaza" que aumenta.

"No se puede mirar lo que está pasando en Europa y no estar preocupado por un ambiente de amenaza que se ha deteriorado en los últimos años y lamentablemente se está incrementando", ha declarado Streeting en Radio 4 de la BBC.

El ministro ha mencionado las violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, el "terrorismo patrocinado por Rusia" y el incidente en la base aérea de Fairford el pasado septiembre.

"El Gobierno debe estar listo para afrontar estos riesgos", ha declarado Streeting. "Quiero que el país esté alerta, no alarmado", ha añadido.

La Revisión Estratégica de Defensa publicada por el gobierno del entonces primer ministro Keir Starmer en 2025 ya recomendaba mantener este contacto y actualizar los datos, informa Afp.

Según varios medios británicos, el Reino Unido dispone de unos 100.000 reservistas, que pueden ser llamados a filas si las circunstancias lo obligan. Un número indeterminado de ellos ha recibido cartas de los jefes de Estado Mayor del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

9.500 millones de euros para submarinos

Por otra parte, el Ministerio de Defensa británico ha firmado un contrato de 8.000 millones de libras (9.520 millones de euros) para el mantenimiento de su flota de submarinos en Faslane, en el oeste de Escocia.

La empresa británica Babcock International ha ganado el contrato para modernizar y mantener los submarinos, y que garantiza los 8.500 empleos ya existentes y la contratación de 3.000 nuevos trabajadores.

"No solo estamos invirtiendo en nuestra seguridad nacional, sino que también estamos realizando una gran inversión en nuestra gente", ha afirmado el primer ministro británico, Andy Burnham, en un comunicado, según Efe.

Faslane es la principal base naval de la Royal Navy cerca de Glasgow, Escocia, donde está la flota de submarinos nucleares, principal fuerza de disuasión estratégica del Reino Unido.