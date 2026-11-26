El Black Friday, que este año coincide con el 27 de noviembre, se ha convertido en una de las campañas comerciales más importantes del año. Descuentos llamativos, ofertas limitadas y promociones que duran apenas unas horas. Miles de consumidores aprovechan estos días para adelantar compras navideñas o adquirir con descuento productos tecnológicos, de moda y hogar. Pero también es una época en la que conviene extremar las precauciones.

Las organizaciones de consumidores y las autoridades de consumo advierten de que no todas las ofertas son tan ventajosas como parecen y recuerdan que los derechos de los compradores siguen siendo los mismos que el resto del año.

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Comprobar si el descuento es real

La primera recomendación es no fijarse únicamente en el porcentaje de descuento. La legislación obliga a que, cuando se anuncie una rebaja, el precio de referencia sea el más bajo aplicado al producto durante los 30 días anteriores. El objetivo es evitar prácticas que consisten en elevar previamente los precios para ofrecer después descuentos aparentemente más atractivos.

Tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconsejan comprobar la evolución del precio antes de realizar la compra.

Comparar antes de comprar

La OCU recomienda comparar precios y revisar si éstos han ido cambiando para verificar si los descuentos anunciados son realmente ventajosos. Elaborar una lista previa de necesidades y fijar un presupuesto ayuda a evitar las compras impulsivas, provocadas por la sensación de urgencia que suelen transmitir muchas campañas publicitarias.

La organización aconseja revisar varios establecimientos y consultar comparadores de precios para valorar si la rebaja es significativa o si el artículo ya se encontraba a un precio similar semanas antes. En muchos casos, el mayor ahorro procede de planificar la compra con antelación y no de adquirir cualquier producto simplemente porque aparece rebajado.

Rebajas sí, menos derechos no

Las ofertas del Black Friday no modifican las obligaciones del vendedor ni reducen la protección legal de los consumidores. Los productos rebajados mantienen exactamente las mismas garantías que el resto del año.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece una garantía legal de tres años para los productos nuevos. Asimismo, el comprador conserva su derecho a reclamar si el artículo presenta defectos o no se ajusta a las características anunciadas.

Las autoridades de consumo recuerdan que las promociones afectan al precio, pero no a la calidad exigible al producto ni a los mecanismos de protección previstos por la normativa.

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Qué conviene revisar en las compras online

Buena parte de las compras del Black Friday se realizan por internet. El Centro Europeo del Consumidor en España recomienda comprar en comercios online seguros y de confianza, revisar las condiciones de contratación, comprobar el precio final y los posibles costes adicionales antes de formalizar la compra. También aconseja utilizar métodos de pago seguros, conservar la documentación relacionada con la operación y leer detenidamente los términos y condiciones de venta.

Cuando se compra a través de plataformas digitales, las organizaciones de consumidores aconsejan comprobar quién vende realmente el producto. Aunque la transacción se realice dentro de una gran tienda en línea, las condiciones de garantía, devolución o atención al cliente pueden variar en función de si el vendedor es la propia plataforma o una empresa externa.

Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo que las partes hayan pactado otro plazo, los bienes adquiridos deben entregarse sin demora indebida y, en todo caso, en un máximo de 30 días naturales a partir de la compra. Si la empresa o comercio incumple esa obligación, el consumidor puede exigir la entrega en un plazo adicional razonable y, si tampoco se produce, resolver el contrato y reclamar la devolución del dinero.

En las compras a distancia, el consumidor dispone con carácter general de un plazo de 14 días para ejercer el derecho de desistimiento, es decir, devolver el producto sin necesidad de justificar su decisión, aunque hay excepciones previstas por la ley para determinados bienes y servicios.

Cuidado con las estafas y las falsas ofertas

El aumento de las compras por internet durante estas campañas también suele venir acompañado de intentos de fraude. Las autoridades recomiendan desconfiar de descuentos llamativamente altos, promociones que presionan para comprar de forma inmediata o páginas web que no identifican claramente a la empresa responsable.

Antes de facilitar datos personales o bancarios conviene comprobar que la página cuenta con una conexión segura ('https') y desconfiar de enlaces recibidos por correo electrónico o mensajes de texto inesperados.

Durante estas campañas también se multiplican los intentos de fraude mediante mensajes que suplantan a empresas de mensajería. Los ciberdelincuentes envían SMS o correos electrónicos que alertan de supuestos problemas con un pedido y solicitan un pago adicional o datos bancarios para completar la entrega. Para evitar estos engaños, los organismos de consumo y las fuerzas de seguridad recomiendan consultar siempre el estado de los envíos a través de los canales oficiales de la empresa de transporte y desconfiar de enlaces recibidos de forma inesperada.

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Compras fuera de la Unión Europea

Cada vez es más habitual adquirir productos a vendedores establecidos fuera de la Unión Europea. En estos casos pueden surgir dificultades para reclamar, tramitar devoluciones o hacer valer determinadas garantías.

Además, algunos envíos pueden estar sujetos a impuestos, tasas o gastos de gestión que incrementen el coste final de la compra. Por ello, los organismos de consumo recomiendan comprobar previamente dónde está establecida la empresa y cuáles son las condiciones aplicables a la venta.

Devoluciones y reclamaciones

Antes de confirmar una compra es aconsejable consultar las condiciones de devolución establecidas por cada comercio. Aunque la normativa protege al consumidor en caso de defecto o incumplimiento, las devoluciones voluntarias pueden estar sujetas a políticas específicas fijadas por la empresa, siempre que se informen de forma clara.

En los establecimientos físicos, los comercios no están obligados por ley a admitir devoluciones por un simple cambio de opinión, salvo que lo hayan anunciado previamente. En cambio, para las compras realizadas a distancia se puede desistir del contrato en el plazo de 14 días anteriormente mencionado.

Si surge algún problema, los consumidores pueden dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), a los servicios de consumo de su comunidad autónoma o al Sistema Arbitral de Consumo.

Si el producto no llega, no coincide con lo anunciado o existen indicios de fraude, conviene conservar toda la documentación relacionada con la compra, incluidos justificantes de pago, facturas, correos electrónicos, capturas de pantalla y la publicidad de la oferta. El primer paso es reclamar al vendedor por un medio que permita dejar constancia de la comunicación.

Cuando el pago se haya realizado con tarjeta, el consumidor también puede contactar con su entidad bancaria para informarse de las posibles vías de devolución del cargo. Si se sospecha de una estafa o de un uso fraudulento de los datos bancarios, es recomendable denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil lo antes posible.