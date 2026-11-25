El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha admitido en una entrevista en La Hora de la 1 que el caso de corrupción que ha llevado a prisión al exministro José Luis Ábalos le ha hecho "mucho daño" y ha defendido que su Gobierno es "íntegro" y que sus ministros han dedican "muchas horas al servicio público".

"Yo elijo a mucha gente, durante mis años de Gobierno he nombrado a entre 54 y 56 ministros de mi país", ha sostenido, para insistir en la "integridad" de su Ejecutivo. "La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe, hemos sido contundentes", ha afirmado.

Sánchez, asimismo, ha defendido que tras la dimisión de Santos Cerdán el PSOE ha reforzado y cumple con las recomendaciones del Consejo de Transparencia y sostiene que son "el partido más transparente, a diferencia de PP y de Vox".

Critica que PP y Vox pongan en cuestión la limpieza del proceso electoral

Sánchez también ha criticado que PP y Vox pongan en cuestión la limpieza del proceso electoral y les pide que acepten los resultados del 29 de noviembre. "Estamos viendo que el PP y Vox están de los nervios con la movilización. Que lo haga Vox... ¿pero que lo haga el PP? Están poniendo en duda la limpieza del sistema electoral", ha alertado.

"Les inquietan las urnas de cartón de los consulados ante la participación que está habiendo", ha dicho Sánchez, en referencia a algunos comentarios de miembros del PP.

"Me parece preocupante, no es la primera ni la segunda vez que el PP no reconoce los resultados y Vox ha dicho que reconocerá los resultados si no se hace trampa", ha remarcado.

Sánchez apuesta por "regular" e "intervenir" el mercado de la vivienda

El candidato socialista a la reelección ha respondido también sobre la problemática de la vivienda. Según él, es necesario "regular" e "intervenir" el mercado de la vivienda para garantizar el derecho a una vivienda digna y evitar una nueva "burbuja inmobiliaria". En este sentido, ha acusado al PP, Vox y Junts per Catalunya de ejercer de "tapón" a estas políticas.

Por ello, ha pedido una "mayoría reforzada progresista" en las próximas elecciones generales para poder actuar con "más fuerza" en materias como la vivienda a lo largo de los próximos cuatro años.

Sobre medidas concretas, Sánchez ha apuntado a dar capacidad a las comunidades de vecinos para decidir sobre la apertura de apartamentos turísticos, aplicarles el IVA turístico o crear bonificaciones fiscales para pequeños propietarios e inquilinos.

Garantiza la viabilidad del sistema público de pensiones

Sánchez no ha dejado ninguna duda sobre la viabilidad del sitema público de pensiones. "El sistema de pensiones goza de una extraordinaria salud", ha dicho el presidente del Gobierno.

Para mantener vigente este sistema, el candidato socialista ha dicho que es necesario que la seguridad social ingrese más recursos a través de la subida de los salarios y también con más personas cotizando. En este sentido, ha apuntado a la regularización de personas migrantes como una vía para que España cuente con más trabajadores que aporten a la caja común.

"Salarios, más gente trabajando y la productividad sostendrán el sistema de pensiones", ha zanjado.

Sostiene que "no hay elementos ciertos" para hacer responsable a Marruecos de la crisis de Ceuta

Pedro Sánchez, sobre la crisis migratoria en Ceuta, sostiene que "no hay elementos ciertos para decir con rotundidad" que la entrada masiva de migrantes a finales de julio pasado "provenga del régimen marroquí". Es más,m ha dicho que su experiencia constata "que la cooperación con el régimen de Marruecos" ayudó en el control fronterizo, "pues exigió una cooperación muy intensa durante esas horas y esos días y continúa siéndolo".

También se ha referido a la crisis migratoria que vive Canarias, con una constante llegada de cayucos a la isla de El Hierro. "Hablamos con autoridades de Senegal y Gambia, esperemos que se puede reducir la llegada de cayucos los próximos días", ha dicho. Asimismo, ha garantizado que España tiene una capacidad de acogida que permite "atender con dignidad a estos seres humanos que llegan a Canarias".

Sánchez reprocha al CGPJ que guarde silencio con el PP

También en la entrevista en La Hora de la 1, Sánchez se ha quejado de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "en su vertiente conservadora" se ha expresado "con excesivo celo" cuando él ha manifestado su opinión contraria a alguna decisión judicial, pero no hacen lo mismo con "dirigentes de la derecha".

Además, considera "sorprendentes" algunas decisiones judiciales como suspender el derecho al voto de nacionalizados por la 'ley de nietos' y considera que se está "cercenando" un derecho fundamental. Asimismo, y aunque ha dicho que debe ser "contenido" en sus expresiones, sostiene que hay decisiones judiciales "francamente sorprendentes" y piensa que es una opinión compartida con un gran número de ciudadanos.

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