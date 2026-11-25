La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada marcada por una acusada inestabilidad meteorológica y un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte del país. La formación de un sistema de bajas presiones sobre territorio francés favorece la entrada directa de una masa de aire frío sobre la península ibérica, lo que intensifica el ambiente invernal y la cobertura nubosa.

Durante todo el día predominan los cielos muy nubosos o directamente cubiertos en la mayor parte del territorio peninsular. No obstante, se abren algunos intervalos de claros hacia la cuenca del Mediterráneo, la comunidad autónoma de Andalucía y las zonas del interior del nordeste.

Las precipitaciones hacen acto de presencia de manera generalizada en la mitad norte peninsular, registrándose además de forma más aislada en sectores de la meseta sur y en los sistemas montañosos del sudeste. Las únicas áreas que quedan al margen de estas lluvias son los litorales de la mitad sur del Mediterráneo.

Precipitaciones persistentes en el Cantábrico y cotas de nieve a la baja

Los acumulados de agua más importantes de la jornada se concentran en la franja cantábrica y en el norte de Galicia, donde las lluvias mantienen un carácter persistente y pueden alcanzar una intensidad localmente fuerte, sin descartar la formación de alguna tormenta puntual. Esta situación meteorológica obliga a extremar las precauciones ante el volumen acumulado de agua en la mitad norte.

La entrada de la masa fría provoca asimismo que las precipitaciones sean en forma de nieve en las áreas de montaña del centro y del norte peninsular. La cota de nieve se sitúa durante la jornada de este miércoles entre los 1.300 y 1.700 metros en los sistemas del centro, mientras que en la mitad norte cae hasta una franja comprendida entre los 900 y los 1.400 metros. La Aemet destaca la probabilidad de acumulaciones significativas de nieve en el oeste de la Cordillera Cantábrica, la Ibérica norte y la cadena pirenaica.

Caída acusada de los termómetros y heladas nocturnas

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos experimentan un claro retroceso en prácticamente todo el país. Este descenso térmico es especialmente notable en los interiores del tercio sureste de la Península, donde los termómetros marcan registros considerablemente más bajos que en días anteriores. Por contra, los valores diurnos no sufren variaciones destacadas en el tercio occidental ni en la depresión del Ebro.

Respecto a las temperaturas mínimas, se registran ascensos moderados en el archipiélago balear y en diversos puntos del litoral de la fachada oriental peninsular. Sin embargo, en el resto de la Península y en el archipiélago canario predominan las bajadas nocturnas. Esta situación propicia la aparición de heladas débiles en las zonas de montaña de la mitad norte y, de forma puntual, en zonas llanas de la meseta norte.

Temporal de viento y rachas muy fuertes en litorales e interiores

El viento adquiere un gran protagonismo a lo largo de este miércoles. Sopla con intensidad moderada de componente oeste en la Península y en Baleares, si bien alcanza una intensidad fuerte con rachas muy fuertes en los litorales gallegos, la costa cantábrica, áreas costeras del Mediterráneo y en las islas baleares.

Las rachas muy fuertes también se hacen notar en los interiores del tercio este peninsular y en los macizos montañosos del centro y norte. Asimismo, durante las primeras horas de la mañana destacan las formaciones de niebla matinal, que dificultan la visibilidad en entornos de montaña, en la meseta sur y en la cuenca del Guadalquivir.

Inestabilidad en Baleares y el archipiélago canario

En las Islas Baleares se observan intervalos nubosos a lo largo del día, acompañados de chubascos ocasionales. Mientras tanto, en Canarias los cielos se presentan nubosos con precipitaciones abundantes en el norte de las islas de mayor relieve. Estas lluvias también se extienden con menor intensidad al resto del archipiélago en forma de intervalos. En las Islas Canarias sopla el viento de alisio con intervalos de fuerte intensidad y rachas muy fuertes en las vertientes expuestas.

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