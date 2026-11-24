El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un paquete de medidas fiscales enfocado en aliviar la carga tributaria y administrativa de los trabajadores autónomos. Para poner en marcha estas medidas, el Gobierno ha tenido en cuenta "el crecimiento de costes" que afrontan los trabajadores por cuenta propia. El Ejecutivo y pretende, además, simplificar las obligaciones tributarias para los autónomos a través de "fórmulas para planificar mejor el ejercicio 2027" en palabras del ministro de Hacienda, Arcadi España.

Aunque el texto completo y los detalles técnicos quedarán fijados tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las líneas principales de este paquete fiscal establecen una rebaja del IRPF de los autónomos que les ahorrará 465 millones de euros y la puesta en marcha de un régimen especial de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

Más deducciones en la Renta

España, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el real decreto ley aprobado incrementa del 5% al 10% la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación, al tiempo que amplía el límite máximo de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, con efecto en el ejercicio 2026.

Por su parte, quienes tributan por el sistema de módulos verán ampliada del 5% al 10% la reducción general sobre su rendimiento neto correspondiente a 2026.

Para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, esa reducción general sube del 10% previsto inicialmente al 15%, manteniéndose además las minoraciones extraordinarias del 35% por adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por compra de fertilizantes.

Estas dos medidas beneficiarán en conjunto a 2,6 millones de trabajadores autónomos en toda España, según las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Hacienda (1,6 millones en estimación directa y un millón en módulos).

Adiós al Modelo 130

Con el objetivo de simplificar las obligaciones en el IRPF, los autónomos en estimación directa, aquellos que pagan impuestos por el beneficio real de su negocio, calculado restando sus gastos deducibles a sus ingresos reales, que facturen menos de 85.000 euros anuales dejarán de estar obligados a presentar los pagos fraccionados trimestrales (Modelo 130), siempre que la cuota diferencial de su última declaración haya sido negativa o superior a los pagos fraccionados realizados.

"Pasamos de cuatro declaraciones a una, con el ahorro que significa en la complejidad administrativa, burocrática y de la carga de sus obligaciones tributarias" ha asegurado el ministro de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. España ha explicado que "solo habrá que hacer un pago a cuenta en abril, julio y octubre cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria y se basará en dividir por cuatro la cuota del ejercicio anterior". Se trata de un régimen voluntario que afectará a 1,1 millón de autónomos en España.

En el caso de los profesionales en estimación directa que superen los 85.000 euros de facturación anual y mantengan la obligación de presentar el pago fraccionado, el tipo aplicable se rebaja del 20% al 19%.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado que llevaban "tres años solicitando esa medida" y ha criticado que se apruebe "a cinco días de las elecciones".

El Consejo de Ministros de este martes también ha acordado volver a retrasar la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación verificable en sistemas informáticos para empresas y autónomos. Su puesta en marcha se pospone hasta octubre del 2028, y coincidirá con el inicio de la obligatoriedad de la facturación electrónica para autónomos tal y como ha explicado el ministro España.