A seis días de las elecciones generales, los portavoces de las ocho formaciones políticas que tienen grupo propio en el Congreso de los Diputados han participado en un debate en RTVE en el que han podido confrontar sus posturas sobre vivienda e infraestructuras o empleo, en un debate repleto de reproches cruzados.

Estas son algunas de las frases que han dejado, durante hora y media de intervenciones, Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

Ester Muñoz (PP) sobre vivienda: "Los okupas y los jetas a la calle"

La portavoz popular ha comenzado su intervención reprochando al Ejecutivo que "Sánchez dijo que esta legislatura iba a ser la de la vivienda y se ha convertido en el principal problema de todos". Tras criticar las políticas del Ejecutivo en esta materia, ha explicado las propuestas del PP, que pasan por "construir un millón de viviendas y quitar las trabas burocráticas" y "bajar los impuestos". Y ha concluido: "Los ocupas y los jetas a la calle, que la gente recupere sus viviendas".

Gabriel Rufián (ERC)"Haré todo lo posible para que no seas ministra" y Ester Muñoz (PP) contesta: "Cálmate, si ya sé que eres un Braveheart de Temu"

El portavoz republicano le ha adelantado a Ester Muñoz que hará "todo lo posible para que no seas ministra", después de que la portavoz 'popular' le haya acusado de ser "cómplice" del Gobierno por apoyar "todas y cada una de sus leyes". Ante las palabras de Rufián, Muñoz ha espetado: "Cálmate, si ya sé que eres un Braveheart de Temu. Cálmate y no me interrumpas". La portavoz popular lo decía en referencia al tono 'épico' que utiliza Rufián en sus mítines y que está siendo acompañado en las redes, de forma satírica, con la música de la trilogía de El Señor de los Anillos y Braveheart.

Patxi López (PSOE): "Ser de izquierdas siempre ha sido mucho más difícil que ser de derechas"

El portavoz socialista, Patxi López, ha arremetido contra la popular Ester Muñoz, por haber dicho "una frase con mucho desprecio: Qué fácil es ser de izquierdas". "Pues no, señora Muñoz. Ser de izquierdas siempre ha sido mucho más difícil que ser de derechas", ha respondido. "Incluso hubo un tiempo, esos tiempos que añoran aquellos que ustedes traen de la mano, en el que por ser de izquierdas se nos encarcelaba, se nos desterraba, incluso se nos fusilaba en los paredones de este país".

Pepa Millán (Vox), contra Bildu: "Una organización cuya política de vivienda consistía en volar casas cuartel"

La portavoz de Vox, Pepa Millán, se ha negado a entrar en "ninguna discusión" con el representante de Bildu, Oskar Matute, al que ha acusado de ser el "representante de una organización cuya política de vivienda consistía hasta hace bien poco en volar las casas cuartel de la Guardia Civil".

Oskar Matute (Bildu) condena la violencia: "Verdad, justicia y reparación. Entendemos y sentimos el dolor de la victimas"

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha mostrado el rechazo de su formación a la violencia" y ha mostrado su "solidaridad" a las víctimas de ETA: "Quiero decir a las víctimas que toda nuestra solidaridad, que verdad, justicia y reparación, que entendemos el dolor y sentimos muchísimo el dolor que han tenido que recibir en sus vidas". También ha lamentado que se agite el "fantasma de ETA". "Queremos decir que qué triste tiene que ser tener siempre a ETA en la boca, que no hay nada que no merezca la pena en su programa electoral", ha afeado.

Emilio Delgado (FA): "Yo a la gente de Bildu no la he visto azuzar a dar palizas a inmigrantes"

Los portavoces de Frente Amplio y ERC han reaccionado ante el discurso de la de Vox, que ha echado en cara al socialista Patxi López sus pactos con Bildu, que ha definido como "el brazo político de ETA". Tanto Gabriel Rufián como Emilio Delgado han increpado a Pepa Millán: "Yo a la gente de Bildu no le he visto azuzar a dar palizas a los migrantes en Torre Pacheco. A ustedes sí", ha acusado el número uno de la lista de Frente Amplio Por Madrid. "Señora Millán, se está refiriendo, en fin, a una persona que ha portado féretros de compañeros" le ha afeado a la portavoz de Vox Gabriel Rufián.

Maribel Vaquero (PNV): "Con Vox no, nada nunca. Palabra de Vasca"

La candidata del PNV Maribel Vaquero ha lanzado su compromiso de que su formación "no va a tener nada que ver con un gobierno en el que Vox sea necesario". "Con Vox no, nada, nunca. Palabra de Vasca. Yo quiero terminar y dejar claro este concepto para que no nos vuelvan a preguntar ni insinuar nada más", ha aseverado. La portavoz jeltzale ha recordado que el "único partido que ha impedido que Vox entre en el Gobierno ha sido el Partido Nacionalista Vasco".

Miriam Nogueras (Junts): "Los catalanes hemos demostrado como se derrota a la extrema derecha"

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha celebrado la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha acordado archivar la causa del 'procés' por un presunto delito de malversación contra expresident catalán Carles Puigdemont, al que ha aplicado la amnistía. Durante el debate a ocho, Nogueras, ha dicho que "los catalanes hemos demostrado que somos los que tenemos la capacidad de hacer frente a esta extrema derecha" y "hemos puesto en evidencia a aquellos que decían que iban a detener al presidente Puigdemont".

Patxi López (PSOE) apela al votante progresista: "Tú no añoras dictaduras, tú defiendes democracias"

Durante su última intervención, en el minuto de Oro, el portavoz del PSOE Patxi López se ha dirigido a cámara para interpelar directamente al votante progresista y pedirle que el próximo domingo acuda a las urnas: "Eres de esa gente que no está dispuesta a que nadie pisotee sus derechos ni nos arrebate lo que tanto nos ha costado construir. Tú no añoras dictaduras, tú defiendes democracias y por eso tú eres la fuerza de la gente".

Pepa Millán (Vox): "Los españoles no nos piden milagros, nos piden sentido común"

Millán dice que no son tiempos "para la tibieza" y ofrece a Vox para servir a España "con honradez y sin complejos". La portavoz de Vox ha recordado en su minuto de oro las preocupaciones de los españoles. "Un sueldo que no llega, una casa inalcanzable, un hijo que no sabe si va a poder venir esta Navidad o no reconocerte en tu propio barrio", ha dicho. "Por eso sabemos que los españoles no nos piden milagros, nos piden sentido común, algo como que no te roben o que los trenes lleguen", ha concluido.

Gabriel Rufián (ERC) ha pedido "votar con memoria" ante "lo que se viene"

También el portavoz de ERC ha apelado al voto de izquierdas durante su minuto de oro: "Soy plenamente consciente de lo que viene y nos vamos a dejar todo para que no llegue. Yo lo único que le pido a la gente, te pido, es que votes con memoria". La pregunta que hago es, si viene el fascismo, quién se va a enfrentar mejor a él. Si hay que presionar al PSOE en Moncloa, quién lo va a hacer mejor", ha finalizado.

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