Los indicadores macroeconómicos de España proyectan cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) por encima del 2% y una reducción paulatina de la tasa de desempleo. Sin embargo, la realidad social de las familias dibuja un escenario marcado por la persistencia de brechas estructurales.

Aunque la intervención del Estado ha logrado amortiguar los impactos más severos de las crisis inflacionarias y energéticas, una de cada cuatro personas en España —el 25,7% de la población en 2025— continúa en riesgo de pobreza o exclusión social.

El análisis llevado a cabo por dos de las organizaciones de referencia en el ámbito de la acción social, la Fundación FOESSA de Cáritas Española y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), ratifica que el empuje macroeconómico no se traslada con la misma intensidad a los colectivos más vulnerables.

Tal como asevera Thomas Ubrich, sociólogo del comité técnico de la Fundación FOESSA, "el crecimiento, por sí solo, no corrige la desigualdad", desembocando en "una sociedad fragmentada, con clases medias que se desplazan hacia abajo".

Luces y sombras del mercado laboral y la exclusión severa

En declaraciones de EAPN España a RTVE Noticias, su responsable Alejandro Sanz advierte de que el leve avance en los indicadores sociales convive con niveles de exclusión extremadamente altos. Según Sanz, este estancamiento resulta "más llamativo si tenemos en cuenta los resultados macroeconómicos de nuestro país en cuanto a crecimiento del PIB y a creación de empleo".

Asimismo, apunta que las mejoras registradas en el mercado de trabajo "no se han traducido en una caída similar de la tasa de pobreza, lo que presenta de nuevo un escenario de luces y sombras".

Los datos recabados por la Fundación FOESSA detallan que en 2024 un total de 9,4 millones de personas vivían en situación de exclusión social en España, de las cuales 4,3 millones padecían exclusión severa, lo que supone un incremento del 51,7% en comparación con los valores registrados en 2007. Ubrich subraya al respecto que "cada crisis ensancha la brecha y cada recuperación solo la cierra a medias".

El experto de FOESSA desmonta además la idea de que tener un puesto de trabajo garantice la integración económica: "La desigualdad es el mecanismo que encadena las vulnerabilidades. Empieza en el empleo, que ya no inmuniza: uno de cada diez ocupados vive en exclusión".

Frente a los estigmas sobre la inactividad, Ubrich enfatiza que "el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y/o exclusión es falso tal y como lo demuestra la evidencia; tres de cada cuatro hogares en exclusión severa buscan empleo o se forman, pero chocan con barreras estructurales".

El impacto del escudo social y los retos de cobertura

Tanto FOESSA como EAPN coinciden en destacar el papel determinante que juegan las políticas públicas de protección social. Alejandro Sanz remarca que "el papel que juega el Estado sigue siendo innegable, ya que evita que la tasa de pobreza se duplique: en 2025, 11 millones de personas no están en pobreza gracias a transferencias sociales" mediante pensiones y prestaciones de renta, desempleo o protección familiar.

Sanz valora igualmente el impacto positivo de las subidas progresivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —pasando de 859 euros mensuales en 2018 a 1.425 euros en 2026— y de medidas como los bonos sociales energéticos.

No obstante, ambos especialistas señalan las limitaciones de cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde EAPN España se pone de relieve que "más de la mitad de las personas que podrían tener acceso al IMV en 2024 no lo solicitan o no lo reciben (55,0%)". En la misma línea, Ubrich coincide en que esta prestación "necesita una reforma profunda para aumentar su intensidad y su alcance: solo llega al 44 % de los hogares que podrían recibirlo".

Un ámbito crítico donde EAPN reclama una intervención urgente es el de la infancia. Sanz denuncia que "la legislatura muere sin haber abordado con determinación problemas estructurales como la elevada tasa de pobreza infantil (la más alta de la Unión Europea) y sin que se haya logrado poner en marcha medidas para paliarla". Ubrich corrobora esta problemática indicando que "la desigualdad, además, se hereda. Los menores de edad son un tercio de la exclusión severa y 2,5 millones de jóvenes viven en precariedad estructural".

La vivienda como gran vector de empobrecimiento

El diagnóstico de EAPN y FOESSA es categórico al identificar el acceso al hogar como el principal obstáculo social de la actualidad. Para Alejandro Sanz, "la vivienda se consolida como un importante factor de empobrecimiento", resaltando que "en 2025, el 43,6 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5 % de quienes viven en propiedad". En palabras del responsable de EAPN, "vivir de alquiler a precio de mercado duplica el riesgo de pobreza y/o exclusión".

Ubrich coincide plenamente con este enfoque y señala que la vivienda "se ha erigido como el principal cuello de botella para el bienestar y la igualdad de oportunidades en la sociedad española contemporánea". El sociólogo de FOESSA advierte de que "la crisis actual de acceso, marcada por un profundo desajuste entre los precios del mercado, los ingresos de los hogares y la disponibilidad de opciones asequibles, representa una barrera estructural para millones de personas".

De acuerdo con los datos de Cáritas Española un 25% de los hogares sufre problemas residenciales y el hacinamiento grave alcanza ya al 7% de la población (3,4 millones de personas).

Como propuesta de futuro, Thomas Ubrich sostiene que "hace falta un sistema que combine empleo digno, vivienda adecuada e ingresos mínimos suficientes; que redistribuya y también predistribuya, actuando sobre salarios y precios", concluyendo que "el progreso de una sociedad no se mide solo por cuánto crece su economía, sino por cuántas personas pueden vivir con dignidad sin quedarse atrás".