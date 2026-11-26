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01.12 min Diario de campaña electoral del 29N: Vox propone recortar el gasto público y desde la izquierda lo critican

A sólo cuatro días de las elecciones generales del 29N, los candidatos de los cuatro principales partidos, PP, PSOE, Vox y Frente Amplio, han dejado despejadas sus agendas de mítines en esta decimoquinta jornada de campaña para volcarse en la preparación del último debate electoral, una cita clave para movilizar el voto de los más indecisos. El debate, que arrancará a las 22.00 horas, servirá para visualizar la pugna entre los dos bloques que compiten en estas elecciones: Sánchez y Colau, por el ala de la izquierda, frente a Feijóo y Abascal, por la parte derecha.

Los candidatos apuran estas últimas 48 horas antes del cierre de campaña en la estrategia de mostrar su cercanía al electorado en entrevistas y mensajes lanzados en redes sociales. Sánchez cree que el PSOE está "tocando con la yema de los dedos" el poder lograr una mayoría progresista en el Congreso tras el 29N y así lo ha asegurado en una entrevista en El País. Mientras desde el PP, Feijóo se ha presentado como un político "honesto", que no miente ni roba y ha pedido una oportunidad para gobernar en una carta dirigida a la ciudadanía en un vídeo en redes sociales en el que habla por primera vez de lo mucho que echa de menos a su familia cuando está fuera de Galicia.

Colau, entrevistada en la cadena SER, ha prometido "firmeza" con los líderes de PP y Vox para "no aguantar" las "mentiras" de estos dos partidos en el debate a cuatro y ha avanzado que hablará de violencia machista, una problemática que, según ha recordado, no se abordó en el 'cara a cara'. Mientras Abascal también ha optado por iniciar esta nueva jornada de campaña por mostrar su lado más próximo a los ciudadanos con un vídeo grabado en las calles de Madrid en la que le trasladan su apoyo.

Feijóo se reúne con representantes de los autónomos mientras prepara el debate Sin agenda oficial, a media mañana, el PP ha informado de que el líder de los 'populares' y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una pausa en la preparación del debate de este jueves y ha recibido a los presidentes de ATA y de CEAJE, representantes de los autónomos. "El debate es importante para nosotros. Los autónomos, más todavía", han expresado fuentes de Génova. Según ha informado el PP en un comunicado, Feijóo, se ha comprometido con los autónomos a implementar un plan integral para el colectivos y a reducirles los impuestos y trabas burocráticas si gobierna tras las elecciones generales el próximo domingo. Quienes sí han tenido agenda han sido altos cargos del partido como Cuca Gamarra, Miguel Tellado o Borja Sémper durante la mañana de este jueves. Desde Logroño, donde Gamarra es cabeza de lista por La Rioja, ha defendido reducir la burocracia al sector primario e implementar bajadas de impuestos y ayudas directas para compensar el incremento de los costes de producción, con el fin de garantizar la rentabilidad de las explotaciones. "El PP de Alberto Núñez Feijóo quiere proteger a los agricultores y ganaderos en la próxima legislatura en una negociación de la Política Agraria Común (PAC) en la que nos estamos jugando mucho y para la que hace falta un gobierno fuerte, con capacidad de gestión y de negociación", ha recalcado. Por otro lado, más de un centenar de jóvenes han insultado e increpado al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, cuando participaba en un acto de campaña celebrado en la plaza de Oñati, en la Universidad del País Vasco, EHU, de San Sebastián. A las 11.00 horas, estaba previsto el mitin de Echeverría, que estaba acompañado por el vicepresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Antonio Landáburu, cuando se han concentrado decenas de jóvenes, que han llamado "fascistas" a los representantes del PP, a los que también han gritado 'Alde hemendik' (Fuera de aquí). ““

Bolaños pronostica que "los verificadores de la verdad" tendrán "tarea" en el debate Al igual que Feijóo, Sánchez tampoco ha tenido agenda para preparar el debate. En su lugar, sus ministros se han dedicado a hacer campaña. Uno de ellos ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha opinado que "los verificadores de la verdad" van a "tener tarea" en el debate electoral entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Bolaños, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en Almansa (Albacete), ha dicho que cree que será así "dados los antecedentes" del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "en el debate que mantuvo con el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y puesto que hoy va a asistir también el líder de Vox, Santiago Abascal. "Tengo entendido que la Academia va a multiplicar por cinco el número de verificadores de la verdad. Y cortos se van a quedar, porque estos dos señores diciendo mentiras en estéreo puede ser un espectáculo que veamos esta noche en el debate a cuatro", ha incidido Bolaños.

Abascal, sin agenda por tercer día consecutivo hasta el debate El candidato de Vox, Santiago Abascal, se ha vuelto a liberar la agenda por tercer día consecutivo de cara al debate. A Abascal lo acompañarán en el debate el secretario general del partido, Ignacio Garriga , secretario general del partido, la secretaria general adjunta, Montse Lluís, su director de comunicación, Álvaro Zancajo, el diputado Carlos Hernández Quero, la jefa de prensa del partido en el Congreso, Rosa Cuervas, y su asesor Kiko Méndez Monasterio. Mientras tanto, sus diputados siguen replicando los mismos mensajes que su líder hace en cada mitin al que ha acudido durante la campaña. En una entrevista en Bloomberg, el diputado José María Figaredo, ha planteado recortar unos 112.000 millones de euros en el gasto público español al estilo de Milei en Argentina. Ha añadido que ante esos recortes del gasto público estarían a salvo "la sanidad, la educación, la dependencia, la justicia y la seguridad", pese a que de las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas, precisamente, las mayores partidas son las destinadas a sanidad y educación, de competencia autonómica. El cabeza de lista por Asturias al Congreso ha explicado también en la entrevista que la "revolución" en la economía pública que pretende Vox si alcanza el Gobierno "no puede realizarse en quince días".

Frente Amplio propone rebajar el coste del transporte público En el otro partido de Gobierno, Frente Amplio, ha ocurrido lo mismo que en el PSOE. Sin su cabeza de lista en actos por estar estudiando de cara al debate, han sido los ministros los que han hecho acampaña. El ministro de Derechos Sociales y portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su formación rebajará el coste del transporte público si gobiernan después del 29 de noviembre y será gratuito para quienes más lo necesitan, para los que vivan en viviendas de protección oficial. Esta medida se sumará al comedor gratuito en la escuela pública. Por su parte, el ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha asegurado este jueves que PP y Vox están "preparándose para la derrota" al alertar de posible fraude electoral el 29N. Además, este jueves la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el exlíder de IU Alberto Garzón y exdirigentes de Podemos como la cofundadora del partido Carolina Bescansa, el exsenador Ramón Espinar, la exdiputada Tania Sánchez o el primer secretario de Organización de la formación Sergio Pascual, han firmado un manifiesto para pedir el voto a la candidatura de Frente Amplio en las elecciones generales del 29N. ““

Junqueras acusa a Hereu y Urtasun de haber "abandonado" a los catalanes como ministros En ERC, el líder del partido, Oriol Junqueras, ha acusado al ministro de Industria y cabeza de lista del PSC, Jordi Hereu, y al ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio, Ernest Urtasun, de haber "abandonado" a los catalanes y de prometer en campaña "todo lo que no han hecho nunca" desde el Gobierno. "Uno en el ámbito de la política industrial, incapaz de aprobar una ley de industria; el otro en el ámbito de la cultura, incapaz de defender los frescos (de Sijena) del Museu Nacional d'Art de Catalunya", ha señalado Junqueras, que ha defendido el "papel brillante" del cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián. Junqueras ha reaccionado así al debate electoral de este miércoles entre candidatos catalanes a las elecciones generales organizado por TV3. "Vimos a dos ministros que no saben que han estado en el Gobierno compitiendo entre ellos para ver quién hacía de Fidel Castro y quién de Che Guevara, y prometiendo todo lo que no han hecho nunca, con muy poca credibilidad", ha sostenido.

EH Bildu defiende intervenir el mercado de la vivienda EH Bildu ha defendido este jueves la intervención del mercado de la vivienda "para acabar con la especulación y garantizar el derecho a tener un hogar" en un acto celebrado en 'Los Ochos' de Erandio (Bizkaia), símbolo de la "lucha vecinal por el derecho a la vivienda", al estar más de 120 vecinos en riesgo de desahucio. "Se debe intervenir el mercado desde lo público y regularlo para defender y proteger a la gente. Para que nadie se vea amenazado por un fondo o por un gran tenedor. Para que nadie pueda ser expulsado de su hogar por el ansia especulativa de unos pocos. Sí, debemos acabar con la especulación y el negocio con la vivienda", ha expresado el portavoz de la formación abertzale, Oskar Matute. "Hoy hemos conocido que por fin Erandio va a ser declarada zona tensionada: Sin EH Bildu no hubiese sido posible. Es más necesaria que nunca una EH Bildu fuerte en Madrid para llevar a la mayoría progresista a donde tiene que ir. Sin EH Bildu no dan las cuentas", ha insistido Matute. "Desde EH Bildu somos muy claros: debemos dar certezas y seguridad a las y los inquilinos y también a los y las pequeñas propietarias honradas que defienden y respetan la función social de la vivienda. Queremos garantías para todos, porque la crisis habitacional nos afecta a todos", ha añadido. ““

El PNV insiste en la desclasificación de la Ley de secretos oficiales La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, ha expresado este jueves el compromiso de los jeltzales de "seguir liderando la defensa de los derechos civiles y democráticos" en Madrid. Por ello, ha insistido en la desclasificación de la Ley de secretos oficiales para afrontar el pasado "sin silencios ni impunidad". En el 41 aniversario de la desaparición de Mikel Zabalza y el 33 del asesinato a manos de ETA del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, Sagastizabal ha intervenido en un acto sobre derechos humanos y memoria celebrado en el jardín de La Salve de Bilbao, frente al cuartel de la Guardia Civil. Allí, la número uno de las lista del PNV por Bizkaia ha reivindicado que las víctimas y sus familias "tienen derecho a conocer la verdad", y ha reafirmado el compromiso del Grupo Vasco para "seguir trabajando en la desclasificación de secretos oficiales", una reclamación histórica de la formación jeltzale. "El derecho a la verdad no caduca y el paso del tiempo no puede ser una excusa para mantener hechos ocultos", ha insistido. ““

El BNG llama a los indecisos a concentrar el voto en su partido La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a los indecisos para que concentren su apoyo en el BNG, presentándolo como una "garantía de políticas valientes" y una forma de asegurar que la voz de Galicia "sea escuchada". Pontón ha estado acompañada del diputado Néstor Rego, en un acto en la subestación eléctrica del Mesón do Vento, en Ordes, A Coruña. Desde allí, Rego ha defendido una tarifa eléctrica gallega que permita reducir los costes de la electricidad para las familias y los costes de producción para las empresas. "Es indecente que, en un país rico en energía eléctrica, 440.000 personas pasen frío en invierno, mientras las empresas energéticas se embolsan 1,2 millones de euros cada hora", ha denunciado. ““