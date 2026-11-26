La reducción de las ratios en Educación Infantil ha sido recibida con incertidumbre. Mientras unos lo ven de forma "positiva", otros optan por tener cautela a la espera de saber los pormenores de la medida y los fondos.

La iniciativa, aprobada este 24 de noviembre en Consejo de Ministros, se ha presentado a menos de cinco días de las elecciones generales del 29-N dentro de un paquete de medidas sociales y educativas. Recogemos algunas de las claves del anuncio:

¿Qué recoge el anuncio?

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto 132/2010 que regula los requisitos mínimos de los centros educativos. La norma fija nuevas ratios máximas de alumnado por docente en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años): cuatro bebés por profesional en las aulas de 0 a 1 año, seis niños en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3 años.

La reducción también afecta al segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, donde el máximo pasará de 25 a 20 alumnos por aula. Por otro lado, esta modificación incorpora otra cuestión: cada alumno con necesidades educativas especiales computará como dos plazas a efectos del cálculo de la ratio máxima en las aulas ordinarias.

Otro de los cambios que incorpora esta modificación es la actualización de los requisitos mínimos de las instalaciones de los centros que imparten el primer y segundo ciclo de Educación Infantil. La etapa de 0 a 3 años deberá contar con un mínimo de tres unidades, un aula por cada unidad y disponer de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño. Tendrán, asimismo, una sala polivalente de 30 metros cuadrados que podrá ser usada de comedor y un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados. En segundo ciclo de infantil, las características son similares, pero con un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción.

¿Cuándo se publica en el BOE y cuando entraría en vigor?

A fecha de publicación de este artículo, la medida aún no está publicaba en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, el Ministerio de Educación prevé que pueda estar "en los próximos días".

En la nota de prensa que informa sobre esta modificación, se indica que su implantación será progresiva a partir del año académico 2027-2028, cuando se aplicará al primer curso del ciclo. Posteriormente se extenderá al segundo y al tercero, hasta alcanzar su plena aplicación en el curso 2029-2030.

¿A quién implica y qué piensa el sector?

La valoración de las organizaciones educativas es desigual. Desde las escuelas públicas consideran que la reducción de ratios responde a una necesidad que llevaba tiempo sobre la mesa, aunque reconocen que su aplicación exige una planificación de recursos. En cambio, desde las organizaciones que representan a centros públicos y privados advierten de las dificultades económicas que puede generar la reforma si no viene acompañada de financiación suficiente.

Jorge Delgado, presidente de la Federación de Directivas y Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria en España (FEDEIP), ha recibido el anuncio de forma "positiva" e "ilusionante". Considera que se trata de una reivindicación que el sector llevaba tiempo planteando, aunque cree que la medida llega tarde, puesto que algunas comunidades autónomas ya habían comenzado a reducir las ratios por iniciativa propia. Delgado pone como ejemplo Andalucía, donde este curso ya se había establecido un máximo de 22 alumnos en las aulas de tres años. Con la nueva normativa, el límite se reducirá hasta los 20. A su juicio, el cambio "va a favorecer el tiempo que el maestro va a poder dedicar más tiempo a cada uno de sus alumnos".

No obstante, el presidente de FEDEIP reconoce que la aplicación de las nuevas ratios requerirá aumentar los recursos disponibles. En su opinión, considera que el descenso de la natalidad puede facilitar el proceso y reducir el impacto de la medida. "La bajada de natalidad es algo natural en toda España, por lo cual el impacto es menor que si esto se hubiera hecho hace cinco o seis años", explica. Sylvia Frey, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Infantil, Primaria y residencias Escolares de Andalucía (ASADIPRE), también celebra esta bajada de las ratios. Incide sobre todo en las novedades incorporadas sobre las necesidades educativas especiales "ya que requieren más atención por parte de los profesionales" y expone que "también debería de contemplarse esta bajada en Primaria".

Una visión más cautelosa mantiene Juan Martín, portavoz de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), que agrupa a centros públicos y privados. Aunque defiende que "todo lo que mejore la Educación Infantil lo vamos a apoyar", advierte de que "el problema es que para poder apoyar eso se necesita tener un análisis global de cómo va a funcionar y si es viable". Este portavoz también cuestiona que la medida se haya aprobado sin escuchar a todas las partes implicadas ni a las comunidades autónomas. A su juicio, la reforma plantea una solución que puede resultar difícil de asumir, especialmente para determinados centros privados, aunque también expresa dudas sobre la capacidad de las administraciones autonómicas para afrontar la inversión necesaria.

La financiación, una de las principales incógnitas

En palabras de Martín, uno de los principales motivos de preocupación es el coste que supondrá adaptar los centros a los nuevos límites de alumnado. Por esta razón, reclama una memoria económica que concrete las necesidades de financiación y determine quién asumirá los gastos derivados de la contratación de más profesionales y de la reorganización de las aulas. Una cuestión en la que desde la FENACEIN ya incidieron en un informe publicado en septiembre de este año.

En el mes de noviembre, el Consejo Escolar del Estado ya señaló la necesidad de acompañar la aplicación de las nuevas ratios de "un incremento de recursos humanos y materiales", algo que aún no se conoce en detalle porque el Real Decreto no se ha publicado en el BOE.

Algunas organizaciones estudian impugnar ante el Supremo estas medidas

Las Escuelas Católicas, Acade y CECE, organizaciones de la enseñanza privada y concertada, estudian impugnar ante el Tribunal Supremo estos decretos que bajan las ratios. En un comunicado conjunto y con el apoyo de CEOE y Cepyme, han señalado "su profunda indignación y rechazo" ante la aprobación de estas normas. A su juicio, "ponen en serio riesgo la continuidad de cientos de escuelas infantiles de 0 a 3 años y centros privados de FP en toda España".

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha advertido de que esta bajada de ratios puede afectar a "más de 5.000 centros en toda España y ha declarado que "puede suponer también la pérdida de empleo de más de 60.000 educadoras en toda España".

Por su parte, la confederación católica de padres y madres de alumnos (CONCAPA) también urge la paralización del decreto al considerar que su implantación "podría provocar cierres, pérdida de plazas y empleo, y la desaparición de proyectos educativos".

En cualquier caso, habrá que esperar a la publicación definitiva del Real Decreto para conocer su alcance y determinar cómo afectará finalmente a los centros educativos y al conjunto del sector.