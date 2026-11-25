La reina Mariana de Austria fue la mujer más poderosa de la monarquía hispánica después de Isabel la Católica, pero la historiografía la había relegado a una figura borrosa, como su efigie, que aparece reflejada en el espejo del fondo de Las meninas y pasa casi inadvertida. Ahora una exposición en el Museo del Prado la devuelve al primer plano y su comisaria, Noelia García Pérez, quiere que "el visitante conozca a Mariana y se enamore de ella".

La muestra Mariana de Austria se inaugura este miércoles con la presencia de los reyes, Felipe VI y Letizia, y del presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, acompañado de su esposa, Doris Schmidauer, y despliega 111 piezas, 54 son préstamos de otras instituciones, en especial el Kunsthistorisches Museum de Viena.

Maria Anna von Österreich nació el 22 de diciembre de 1634, hija del emperador Federico III y de la infanta María Ana de España, archiduquesa de Austria desde la cuna, su destino tuvo un giro trágico cuando solo contaba once años con la muerte de su madre y de su prometido, el príncipe de Asturias, su primo Baltasar Carlos. La corona española se quedaba sin un heredero varón por lo que el rey Felipe IV se comprometió con su sobrina Mariana (españolización de su nombre), pese a su temprana edad. Se llevaban 30 años de diferencia.

La catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia destaca que el cuadro que recibió el monarca representa una "imagen lisonjera" en la que Mariana aparece "muy crecida" y, en consecuencia, más apta para asegurar la continuidad dinástica de la Casa de Austria. Está representada vestida de luto a la moda española y lleva en brazos un perrito, símbolo de la fidelidad.

'La infanta Mariana de Austria' de Frans Luycks, 1946.Eduardo Nave Silvestre / Museo del Prado

Reina consorte

Con la dispensa papal, el matrimonio por poderes se celebró en 1648 y la reina consorte inició un viaje que se prolongaría casi un año para llegar a España. Mariana de Austria fue festejada y recibida en territorios de la corona como Pavía y Milán. En esta ciudad italiana, se adornó un paseo de tres kilómetros desde Porta Romana al Palacio Ducal, donde la reina se alojaría. El recorrido empezaba con un arco triunfal de complejo programa iconográfico que "habla de las virtudes de la reina, del matrimonio y de la esperanza pública. Mariana traería paz y prosperidad y sobre todo, un heredero para la monarquía hispánica". Esta arquitectura efímera puede verse en las salas del Prado.

El viaje de la reina consorte también dejó huella en la literatura, un acróstico conmemorativo celebra a la pareja real con las iniciales de sus nombres en vertical (MARIANA Y FELIPE) y unos versos de Calderón de la Barca describen el momento de zarpar: "Llegó el día de embarcarse / y apenas la vio en su orilla / el mar, cuando convocó / todo el coro de sus ninfas / para que corriendo a tropas / la campaña cristalina, / tan solo en ella dejaran / aquella inquietud tranquila, / que no bastando a temerla / baste a hermosearla y lucirla."

Pinturas, esculturas, medallas, monedas, manuscritos iluminados, dibujos, estampas y piezas de artes decorativas ilustran el periplo vital de Mariana de Austria y reflejan sus distintas funciones: archiduquesa, reina consorte, reina regente y reina madre. El taller de restauración del Prado ha intervenido sobre 40 obras para esta exposición, desde pequeños retoques o reparaciones de los marcos a limpiezas o trabajos integrales, diez de las piezas restauradas pertenecen a préstamos de otros museos.

'Mariana de Austria con vestido rojo', atribuido a Juan Bautista Martínez del Mazo, 1650.Kunsthistorisches Museum de Viena

La Austria más representada

Mariana es probablemente la reina de la rama hispana de la Casa de Austria de la que se conserva un mayor número de representaciones, desde sus primeros retratos con apenas dos años hasta sus últimos años como reina madre. Esto permite seguir la evolución de su imagen a lo largo de casi seis decenios y analizar su adaptación a las circunstancias personales, dinásticas y políticas que marcaron su existencia.

Los primeros retratos de Mariana de Austria en España no son de Velázquez, que se encontraba de viaje en Italia, a su llegada a la corte, pero pronto el genio sevillano estableció el modelo iconográfico de reina consorte, que luego se multiplicaría con innumerables copias en su taller. Como curiosidad, una radiografía de las capas pictóricas ha desvelado que el taller de Velázquez aplicaba una mancha blanca para dar más luz al rostro y las carnaciones.

García Pérez confiesa que su cuadro favorito de la exposición es un pequeño lienzo de formato cuadrado, en el que Velázquez se centra en el rostro de Mariana, dejando abocetado el vestido. Señala también que, en otras obras, se combina la parte superior de un ropaje con la falda brocada de otro.

'La reina Mariana', Diego Velázquez, 1656.Meadows Museum de Dallas

Difícil regencia

Tras la muerte de Felipe IV, asumió la regencia durante la minoría de edad de Carlos II en un contexto de profunda crisis política y dinástica: "Lo cierto es que décadas de conflicto habían dejado absolutamente exhausta la hacienda, prácticamente en bancarrota, mermado el ejército y debilitado las fronteras", indica la comisaria. A lo que se suma la oposición, dentro de la Corte, de amplios sectores de la alta nobleza y "por supuesto, la fuerte y creciente oposición de Juan José de Austria, el hijo ilegítimo del rey Felipe IV".

García Pérez añade que en el ámbito de la política internacional tuvo que lidiar con "la dilatada contienda de Portugal y la ambición expansionista del rey francés Luis XIV. Y a todo esto, por si fuera poco, le sumamos la incertidumbre de la grave crisis sucesoria, de manera que no lo tenía nada fácil, pero lo resolvió muy bien. Sin embargo, pese a la trascendencia de su actuación política, su figura permaneció durante largo tiempo eclipsada por los juicios adversos de sus contemporáneos".

Las descalificaciones vertidas contra ella en panfletos y libelos venían por su condición de mujer y extranjera por lo que necesitaba mantener una constante campaña de imagen en la que la representación visual desempeñaba "un papel decisivo" para defender la legitimidad de su posición, acreditar su capacidad para gobernar y hacer visible su autoridad.

'La reina Mariana de Austria de luto', Juan Bautista Martínez del Mazo, 1666.The National Gallery Photographic Department

Mariana de Austria aparece sentada en el Salón de Espejos, lugar habitual de las audiencias reales, vestida con un atuendo de luto monjil, tras la muerte del rey, una vestimenta que mantendría hasta su fallecimiento. Necesitaba crear una imagen capaz de expresar las funciones que Felipe IV le había confiado en su testamento: gobernadora de la Monarquía y tutora del joven Carlos II.

La diagonal del cuadro refuerza la legitimidad de Mariana por su fidelidad al rey (el perro en la esquina), su condición de viuda con su alianza de boda, su hijo Carlos en un segundo plano, continuidad de la dinastía, y la diosa Diana al fondo de la imagen, símbolo de la virtud. El buen gobierno se indica por un memorial, un papel, que sostiene en su mano.

Los pintores de corte reinterpretaron los modelos heredados y configuraron, mediante un cuidadoso equilibrio entre tradición e innovación, la imagen de una reina gobernadora que encarnaba la virtud ante la adversidad, el poder en ejercicio y una autoridad plenamente visible.

Moda y poder

La muestra dedica especial atención a la moda con dos espectaculares recreaciones de Lorenzo Caprile. El atuendo monjil con una brillante seda blanca y un elegante manto negro y la reconstrucción de un traje con un guardainfantes y una saya, que permite apreciar su estructura interna. La comisaria asemeja la función ceremonial y de representación del vestido a las armaduras, en el caso de los hombres, puesto que "protegen y realzan el cuerpo".

Reproducción de Lorenzo Caprile de un traje de época.África Paredes Martínez del PeralMUSEO DEL PRADO

Los siglos XVI y XVII fueron un periodo excepcional por el número de mujeres que asumieron responsabilidades políticas de primer orden. Figuras como Margarita de Austria, María de Hungría, Juana de Austria, Margarita de Parma, Isabel Clara Eugenia, Ana de Austria o Isabel de Borbón contribuyeron, desde posiciones y contextos diferentes, a desarrollar estrategias de representación para reforzar su legitimidad, algo que se observa en una galería de reinas en la exposición.

Retrato doble

Un recurso fácil para afianzar el poder de la reina regente era el retrato doble, con el heredero del trono, una manera de subrayar la continuidad de la monarquía, del que hay varios ejemplos en la exposición como el óleo de Sebastián de Herrera Barnuevo de 1669 en el que el joven Carlos viste a la francesa, con una casaca roja, calzas y un gran sombrero de plumas.

En el cuadro, se ven símbolos de la realeza como el águila y el león, a los pies de las dos figuras principales. La reina regente muestra dos pequeños retratos de la infanta Margarita casada con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que refuerza su posición con el respaldo de su dinastía.

'Carlos II niño y Mariana de Austria', Sebastián de Herrera Barnuevo, 1669.Patrimonio Nacional

Reina madre

El recorrido concluye con su etapa como reina madre, cuando su representación volvió a transformarse para expresar tanto la autoridad política y moral que conservaba como su condición de depositaria de la memoria dinástica como última mujer de la Casa de Austria que ejerció funciones de gobierno en la corte hispana.

Una de las imágenes más excepcionales es un dibujo a lápiz que representa a la reina a caballo. Viuda y regente, empuña el bastón de mando y adopta una dimensión militar sin precedentes en la iconografía femenina de la dinastía de los Austrias. Y un lienzo curioso la muestra en un carro triunfante del Franco Condado en el que aparece junto con Carlos II, el emperador Leopoldo I y su hija Margarita de Austria, aplastando a un vanidoso pavo francés, tras la Guerra de Devolución.

Mariana de Austria nos permite asomarnos a la vida de una reina injustamente relegada y observar su evolución vital en una exposición que ha costado 1,27 millones de euros, según ha detallado el director del Prado, Miguel Falomir.

Entrada de la exposición 'Mariana de Austria'.África Paredes Martínez del PeralMUSEO DEL PRADO

Mariana de Austria puede verse en el Museo del Prado del 26 de noviembre al 28 de marzo.