Un fuego que arde en la cabellera, en el vestido y entre los pies de una bailarina española, una imagen que cautivó la imaginación del poeta Rainer Maria Rilke, para el que España y sus artistas fueron una fecunda fuente de inspiración.

"Vi con pasión los Grecos en el Prado, con admiración los Goyas y los Velázquez con la cortesía debida", resumía el autor sus impresiones, tras una breve estancia en Madrid en 1913.

Con Rainer Maria Rilke y el arte español, el Museo del Prado rinde homenaje al gran poeta en el centenario de su fallecimiento en una exposición monográfica que puede verse hasta el 7 de marzo en la sala C del edificio de Jerónimos.

Retrato de Rainer Maria Rilke de Paula Modersohn-Becker.Leihgabe aus Privatbesitz

Comisariada por Javier Arnaldo, jefe del Centro de Estudios del Prado, y Javier Barón, el recién jubilado jefe de Conservación de Pintura del siglo XIX, la muestra reúne pinturas, dibujos, fotografías históricas, publicaciones, manuscritos y cartas entre Rilke y artistas como Zuloaga o Rodin (del que fue secretario personal durante un tiempo).

Toledo

Entre los lienzos que más impresionaron a Rilke destaca la Vista de Toledo, del Greco, prestada por el MoMA de Nueva York, que el poeta vio por primera vez en el Salón de Otoño de París de 1908 y le llevaría a visitar la ciudad del Torno del Tajo cuatro años después.

'Vista de Toledo', El Greco, 1599-1600.TrujilloThe Metropolitan Museum of Art

"Ciudad donde convergen las miradas de los vivos, de los muertos y de los ángeles... No hay nada como Toledo —si uno se abandona a su influjo—que dé una imagen tan elevada de lo suprasensible; las cosas tienen allí una intensidad que no es común, y que no es visible a diario: es la intensidad de una aparición..."

La fascinación de Rilke por la pintura española no se limita a las obras de Velázquez, Murillo o Goya, que admiraba desde su juventud. Tuvo una relación personal con Ignacio Zuloaga, le cautivaba la iconografía de la pintora María Blanchard (ver arriba) y de su convivencia con La familia de saltimbanquis (1905) de Picasso, en el piso de Múnich de la coleccionista Hertha Koenig, nació su quinta elegía de Duino.

'Saltimbanquis', 1905, Picasso.Museo Casa Natal de Picasso

El recorrido presenta diversos manuscritos autógrafos y numerosa correspondencia inédita del Deutsches Literaturarchiv Marbach y del Schweizerisches Literatur archiv de Berna, tres cuadernos de apuntes además de fotos y cartas postales adquiridas, seleccionadas o enviadas por el propio poeta durante su viaje por España entre noviembre de 1912 y febrero de 1913.

Huella en sus versos

Toledo, Ronda y Madrid dejan una huella perdurable en sus poemas, además de las ya mencionadas Elegías de Duino, la Inmaculada Concepción de la capilla Oballe le inspira su poema Asunción de María.

"De aquí partiste tú. Aquí restamos.

Tenga, pues, todo lugar su consuelo.

Y pues nadie de comprender ha hablado,

tu gracia danos, como vino nuevo".

'La Inmaculada Concepción', El Greco, 1607-1613.Parroquia de San Nicolás de Bari de Toledo

Antes de viajar a España, Rilke tuvo ocasión de acercarse a la pintura española en museos, colecciones y exposiciones de ciudades como Praga, Viena, Múnich, Berlín y París con lo que configuró una imagen del país estrechamente vinculada a su patrimonio artístico.

Rilke llegó a Toledo en noviembre de 1912 y permaneció allí cerca de un mes. Durante su estancia recorrió sus calles, iglesias y monumentos y contempló las obras del Greco conservadas en la ciudad.

Trilogía española

Tras pasar por Córdoba y Sevilla, el poeta se instaló en Ronda, donde el clima era más suave y se quedó hasta febrero de 1913. La singular configuración de la ciudad y el paisaje monumental de su entorno propiciaron un periodo de intensa reflexión y escritura. Allí compuso, La trilogía española, una clara manifestación de la influencia del paisaje español en su obra.

"Sea él para vosotros quien haya de ser. Como la fluctuante luz nocturna

bajo el manto de la lámpara, en su interior me dispongo.

Un destello se calma. Más pura

encuentre su lugar la muerte".

Entre los préstamos más excepcionales se encuentran tres lienzos del Musée Bonnat-Helleu de Bayona: Supuesto retrato del duque de Benavente y San Jerónimo, del Greco, y Autorretrato con gafas, de Goya. Ninguna de las tres pinturas había salido de la ciudad francesa desde 1901, año de inauguración del museo.

'Autorretrato con gafas', Francisco de Goya, 1800, Musée Bonnat-Helleu.Alexandra URRUTYFOTO: Alexandra URRUTY

El Museo del Prado ha cambiado de sitio algunos cuadros de Velázquez de la colección permanente que ahora se pueden ver en esta exposición temporal como El niño de Vallecas o El bufón llamado Don Juan de Austria. No en vano el poeta alemán se rindió incondicionalmente al talento del genio sevillano.

"Pintaron muchos otros en la corte,

mas no busques vista así de bendecida.

Velázquez hay uno entre los hombres".

La exposición Rainer Maria Rilke y el arte español puede verse hasta el 7 de marzo en el Museo del Prado.