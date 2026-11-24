Las elecciones generales del 29N están dejando largas colas a las puertas de los consulados y embajadas de España, encargados de gestionar el voto de los españoles que residen en el exterior. También el de aquellos nacionalizados por 'ley de nietos', cuyo voto está suspendido por decisión del Tribunal Supremo y debe ser custodiado cautelarmente por las instituciones diplomáticas.

El plazo de votación presencial para los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) comenzó el sábado y se mantendrá hasta el próximo jueves 26 de noviembre. Desde el primer día, las imágenes han sido parecidas en diferentes puntos del globo. Ya sea en París, Londres o Buenos Aires, decenas de personas hacen fila durante horas para ejercer su derecho al voto.

En el caso de Reino Unido, donde hay unos 54.000 españoles censados, registraron esperas de hasta tres horas el pasado fin de semana. En la capital argentina, cuyo consulado es uno de los que más votantes españoles tiene registrados, también recibe de manera constante un flujo de ciudadanos desde primera hora cada día.

"Tengo muchísimas ganas de votar, más que nunca", cuenta una española en París a Radio Nacional, mientras que otro ciudadano cree que es "emocionante" ver a tanta gente esperando para participar en las elecciones. "Es importante que defendamos nuestra democracia", añade.

En otros países, como Paraguay, las hileras han ido avanzando con más fluidez, pese a que en algunos casos el consulado ha tenido que gestionar e imprimir algunos certificados y documentos para las votaciones porque no habían podido ser entregados a tiempo. Así lo han contado una ciudadana española a RTVE, que destaca también que han visto más gente participando que en otros comicios.

Cajas de cartón para el voto de los 'nietos' suspendido cautelarmente

Una vez dentro, hay dos puntos de votación. Por un lado, las habituales urnas transparentes donde los inscritos van depositando sus sobres. Por otro, unas cajas de cartón para recoger la documentación electoral de quienes tienen suspendido su voto cautelarmente, que ascienden a 163.355 personas afectadas.

Los consulados han optado por esta solución después de que el Alto Tribunal ordenara que se excluyera del CERA a quienes no contaran con una acreditación consular de que habían recibido la nacionalidad como descendientes de exiliados.

De este modo, deben recibir la documentación electoral de estas personas, pero sin introducirla en la urna. "La mantendrán aparte para su envío (...) a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral, pero debidamente diferenciada", dejando constancia de ello en el acta consular, subrayaba el auto, aunque sin especificar el método para cumplir con ello.

Esto ha llevado a diversos consulados a optar por las urnas opacas o las cajas de cartón, que al final de la jornada son selladas y firmadas por los representantes políticos. Además, los residentes en el extranjero han recibido junto a su documentación una carta oficial explicando la situación legal y los pasos a seguir por parte de los afectados.

Albares defiende la labor de los consulados

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que se ha cumplido con la totalidad de las indicaciones dadas por el Tribunal Supremo en su auto para custodiar y diferenciar la documentación electoral entregada por las personas separadas del CERA del resto de los votantes, al tiempo que han defendido "la profesionalidad y el rigor" del personal diplomático.

En declaraciones a los medios desde La Línea de la Concepción, Albares ha insistido en que "todos los cónsules, sin excepción, lo están cumpliendo escrupulosamente" y en que "se está votando como siempre se ha votado y de ninguna otra manera".

"Conozco la calidad profesional de todos los cónsules y de todo el servicio exterior de España, de todos los funcionarios y los empleados que trabajan en los distintos consulados de España. Y le puedo garantizar que igual que todos los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo único que hacen es cumplir la legislación y todos los autos del Tribunal Supremo escrupulosamente", ha recalcado Albares, al tiempo que ha recordado que su Ministerio no decide quién tiene la nacionalidad, cómo se aplica la ley ni quién forma parte del censo electoral. "Se está realizando la votación en los consulados con total normalidad, por supuesto, con esa diferenciación que ha establecido el Tribunal Supremo", ha zanjado.

Estas declaraciones llegan después de que Vox haya exigido a la JEC los datos diarios de participación en todos los consulados, tanto en urna como por correo, con el objetivo de "garantizar la trazabilidad del voto" y "evitar irregularidades", debido al "miedo que se ha apoderado de una gran parte de la población ante la eventual posibilidad de fraude".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que le provoca "inquietud" la limpieza del sistema electoral por las "urnas de cartón" en los consulados. "Nunca había pasado en nuestro país que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central detectasen irregularidades en el acceso a la nacionalidad y, en consecuencia, en el derecho al voto", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, si bien ha añadido que mantiene su confianza en los cónsules para que "blinden los votos que se emiten" y que esas urnas "estén supervisadas".

En cuanto a las colas de varias horas que se han registrado en algunos consulados, fuentes de Exteriores entienden que suponen la constatación del "interés evidente de los electores en votar" en estas elecciones.

El censo total de los residentes en el exterior para el 29N, tal como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 2.776.645 personas, incluidos todos los nacionalizados al amparo de la ley de nietos, aunque solo podrán votar las 901 que pudieron acreditar su condición de exiliados. Para la cita del 29N, la mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina (524.000 electores), seguido de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).