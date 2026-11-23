A seis días de las elecciones generales, RTVE celebra este lunes un debate con los ocho partidos con grupo propio en el Congreso de los Diputados. Entre los temas, se encuentran vivienda, servicios públicos, migración o con quién están dispuestos a pactar tras el 29-N.

El debate a ocho, a diferencia del cara a cara entre el presidente del Gobierno, se ha celebrado en las instalaciones de Prado del Rey de esta Casa. Todos ellos, han sido recibidos por el presidente de la Corporación, José Pablo López, y la dirección de Informativos. La primera de las candidatas en llegar ha sido la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que ha dicho venir con "ánimo" y "fuerza" para "poder hablar de lo que les interesa a los vascos y vascas".

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, a su llegada al debate.RTVE

Le han seguido la cabeza de lista por Junts, Miriam Nogueras, quien ha afirmado estar "feliz" por la aplicación total de la amnistía por el procés. Ha asegurado, además, que ha venido a explicar las propuestas a los catalanes y estar contenta de explicarlo "en nuestra lengua". El siguiente ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha esperado que "haya contenido" en el debate para que la "gente pueda decidir".

Las portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a su llegada al debateRTVE

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su llegada al debate.RTVE

A continuación, ha sido el representante del Frente Amplio, Emilio Delgado, que ha declarado que lo "importante es que la gente vea la confrontación de ideas"; y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, quien ha aseverado llegar "con muchas ganas y convicción" porque "no hay batalla que no se pueda ganar con lucha".

El representante del Frente Amplio, Emilio Delgado, posando antes del debate.RTVE

El portavoz de ERC, Oskar Matute, a su llegada al debate.RTVE

Poco después, han sido recibidas la portavoz de Vox, Pepa Millán, con "muchas ganas de transmitir nuestro mensaje sin filtros"; y el del PSOE, Patxi López, que espera que el debate "sea útil para la gente y se dejen claras las diferencias".

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, posa antes del debate a ocho.RTVE

El portavoz del PSOE, Patxi López, antes del debate en RTVE.RTVE

La última en llegar ha sido la cabeza de lista del PP en León, Esther Muñoz, con "ganas de aportar y que la ciudadanía tenga claras nuestras propuestas".

La portavoz del PP, Esther Muñoz, a su llegada al debate.RTVE

Una vez dentro, han accedido al plató, donde les esperaba el presentador y moderador, Xavier Fortes. Ha habido saludos, algún pequeño corrillo y un momento para los consejos de última hora de consejeros y acompañantes. Todos los representantes han posado juntos con Fortes poco antes de colocarse en sus atriles y dar comienzo al debate.

Los ocho portavoces antes de empezar el debate a ocho en RTVE.RTVE

(I-D) El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute; el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; antes del debate electoral.Eduardo ParraEduardo Parra / Europa Press

Las posiciones han quedado definidas de la siguiente manera con un panel detrás en el que puede verse el color asociado a cada formación. Durante el debate, ha habido propuestas, pero también cruces de reproches entre los diferentes partidos.

Posiciones de los representantes durante el debate a ocho

Con una duración de 90 minutos, el debate se ha dividido en tres bloques temáticos: vivienda y estado del bienestar, economía, empleo e infraestructuras, y clima sociopolítico y pactos. Ha terminado con el conocido como 'minuto de oro' para cerrar sus intervenciones y pedir el voto a los ciudadanos.