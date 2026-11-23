El mayor fabricante de chips del mundo, Nvidia, restituye a su fundador Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), así como miembro del consejo de administración con efectos inmediatos. "Estamos convencidos de que es la persona correcta para dirigir la compañía y su regreso redunda en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", aseguran en un comunicado tras destacar que "su reincorporación no supone ningún riesgo para la seguridad nacional".

La dirección de la compañía ha dado un giro tras haber expresado la semana pasada que el ex-CEO no volvería a su puesto, aunque él mismo lo había pedido tras irse. "Muchos siguen contactándome directamente mientras la empresa se enfrenta a la complejidad de la tecnología, el mercado, la competencia y la dinámica geopolítica. Nvidia es una empresa única en su generación. Si el Consejo de Administración decide que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de responder a estas peticiones y volver a ser CEO", dijo tras reconocer en un comunicado haber cometido "graves errores" en su vida personal.

"Causé problemas a la Junta Directiva, de los cuales me arrepiento profundamente. Asumo la responsabilidad de mis errores por completo y me comprometo a cooperar con la investigación independiente de la Junta", señaló en referencia al proceso interno que abrió la tecnológica para esclarecer el alcance de la relación que mantuvo con la supuesta espía china Alice Huang.

Jensen ha regresado este lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y ha recibido una ovación de su personal, congregado en el vestíbulo principal para darle la bienvenida. "Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso", se escucha decir a Huang en un vídeo recogido por el vicepresidente de investigación en Nvidia, Ming-Yu Liu.

Trump alega que "convenció" a la empresa

Ha sido determinante el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde el primer momento ha alabado su labor y ya ha reaccionado en su red social para celebrar que la decisión de reincorporarlo: "La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Además, Trump no se ha limitado únicamente a celebrar públicamente la decisión. Según ha contado el propio presidente a la CNBC, habló directa e indirectamente con miembros del consejo de administración de Nvidia para convencerles de que Huang debía regresar. Trump aseguró que había defendido su vuelta porque considera que su liderazgo es fundamental tanto para la compañía como para los intereses tecnológicos de Estados Unidos.

Una salida que llegó a la seguridad nacional

La salida de Jensen Huang llegó después de que trascendieran dos relaciones extramatrimoniales, una con Alice Huang, empresaria vinculada a Megaspeed y bajo sospecha de los servicios de inteligencia estadounidenses por sus posibles conexiones con China, y otra con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia y subordinada directa del fundador.

Las revelaciones desencadenaron una crisis interna y una investigación independiente de la compañía, mientras el FBI y las autoridades estadounidenses examinaban si detrás de la relación con Alice Huang podía existir una operación de inteligencia extranjera para facilitar el acceso chino a los chips de Nvidia. El caso llegó también al Congreso estadounidense, que reclamó explicaciones sobre las posibles consecuencias para la seguridad nacional.

EE.UU. ha incluido este mismo día en su lista negra a Megaspeed por presunto desvío de chips.

El 12 de noviembre, Huang abandonó con efecto inmediato sus tres responsabilidades: presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración. La empresa puso provisionalmente al frente a su directora financiera, Colette Kress, y comenzó a buscar un sustituto permanente. Sin embargo, el fundador no tardó en ofrecerse para regresar tras reconocer sus errores personales, asumir su responsabilidad y comprometerse a colaborar con las investigaciones.

La respuesta inicial del consejo fue negativa, hasta hoy. Mientras tanto, Donald Trump sí que se encargó de defender públicamente a Huang desde el primer momento. El presidente de Estados Unidos llegó a calificar su salida de tragedia y respaldó su continuidad al frente de la tecnológica.

Nvidia, pieza clave para la IA y la carrera tecnológica mundial

Y es que Nvidia no es una compañía tecnológica más. Sus procesadores son una de las piezas fundamentales sobre las que se está construyendo la inteligencia artificial. Permiten entrenar los grandes modelos y alimentar los centros de datos que utilizan empresas de todo el mundo, buena parte del desarrollo actual de la IA depende de sus chips. La compañía nació en 1993 fabricando tarjetas gráficas para videojuegos, pero supo aprovechar su capacidad de cálculo para convertirse en el principal proveedor de procesadores para inteligencia artificial y en una empresa estratégica para Estados Unidos en su competencia tecnológica con China.

Bajo el liderazgo de Huang alcanzó una valoración cercana a los cuatro billones de dólares y se convirtió en la empresa más valiosa del planeta. Por eso, su marcha abrió una doble crisis. En el ámbito empresarial por la incertidumbre sobre quién podía sustituir a una figura que concentraba varios cargos y un enorme poder sobre la compañía, y en el geopolítico, porque las sospechas sobre el posible desvío de sus chips a China afectaban directamente a la seguridad nacional estadounidense.

El impacto también se reflejó en los mercados, tras conocerse su dimisión las acciones llegaron a desplomarse más de un 13% y Nvidia acumulaba desde octubre una pérdida de casi 2,2 billones de dólares de capitalización. Un golpe que contrastaba con la fortaleza del negocio, en su último trimestre había obtenido 115.844 millones de dólares de ingresos, un 103% más que un año antes, y un beneficio neto de 65.287 millones, un 105% superior.

Aunque la verdadera dependencia del fundador ha quedado aún más de manifiesto hoy con su regreso. El anuncio de su restitución ha disparado las acciones de Nvidia un 31%, su mayor subida en 23 años.