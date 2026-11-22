En 2019 detuvieron en Galicia al primer narcosubmarino transoceánico con tres toneladas de cocaína a bordo. Fue en una operación conjunta de Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional que constataba una larga sospecha: organizaciones de narcotraficantes en Sudamérica llevaban décadas fabricando este tipo de embarcaciones para transportar e introducir droga en Europa. Una captura que cambiaba el paradigma de la lucha contra el narcotráfico. "Una nueva vía de transporte de droga, que se suma a las ya existentes, y que nos exige modificar nuestra forma de vigilar, rastrear, localizar… Y, sobre todo, seguir incorporando tecnología que nos permita llevar a cabo futuras interceptaciones de narcosubmarinos", explica Laura Rebollo, subdirectora de operaciones de Vigilancia Aduanera.

El episodio La amenaza indetectable del narcotráfico, del videopódcastLa Semana con Pepa Bueno, profundiza en la expansión del crimen organizado a través de los narcosubmarinos. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la producción y el consumo de cocaína sigue creciendo, un negocio global en el que la situación geográfica de España juega un papel clave.

Un transporte consolidado

"Los narcosubmarinos son una vía para introducir droga Europa totalmente consolidada", apunta la responsable de Aduanas. En 2024, su agencia protagonizó otra gran operación contra el narcotráfico en aguas internacionales, a unas 160 millas del Cabo de San Vicente, en Portugal. Los cuatro tripulantes, de origen colombiano, fueron detenidos, pero lograron hundir la embarcación con la droga dentro, unos 4.000 kilos de cocaína, según información facilitada por la DEA, la agencia estadounidense antidroga. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional logró reunir pruebas indiciarias, entre ellas la información obtenida a partir de la captura del narcosubmarino de 2019, para condenar a los narcotraficantes pese a no haberse obtenido la prueba del delito.

Galicia es el lugar de España donde se han desarrollado más operaciones relacionadas con este tipo de embarcaciones. Las dos últimas, en septiembre de 2025 en A Pobra do Caramiñal y en agosto de 2026 en Muxía. Como explica Emilio Rodríguez, inspector jefe de la unidad antidroga Greco Galicia, ambas fueron operaciones en tierra en las que se incautó los alijos de cocaína, se detuvo a los tripulantes de los narcosubmarinos y a miembros de las organizaciones implicados en la descarga de la droga. Sin embargo, no se recuperaron los artefactos.

"Intentan quedarse en unas coordenadas cada vez más lejanas de tierra y ahí van las lanchas a transbordar la droga para llevarla a tierra junto con los tripulantes. Después, hunden el submarino. Aunque la inteligencia nos está indicando que en algunos casos ni siquiera los hunden, sino que los construyen con capacidad para poder regresar a Sudamérica sin ser descubiertos", explica Rodríguez.

Los narcosubmarinos son construidos en zonas de selva de países como Brasil, Surinam, Guyana y Venezuela. "En narcoastilleros de zonas fluviales como la desembocadura del río Amazonas donde luego los sacan a alta mar para cargar la droga. Son planos de ingenieros navales con tecnología puntera", apunta Rodríguez.

España, puerta de entrada de la droga a Europa

Organismos como la ONU, fuentes policiales e incluso información de las propias bandas de narcotraficantes señalan que hoy entra más droga que nunca a España, no solo en narcosubmarinos, sino también por otras vías como grandes buques portacontenedores, pesqueros o veleros. Nuestro país se ha convertido en un punto estratégico para el crimen organizado debido a su situación geográfica, con miles de kilómetros de costa.

Como señala el periodista de La Voz de Galicia Javier Romero, una prueba de ello es la saturación del mercado, "que se refleja en el precio por kilo, hoy en mínimos históricos". "Y esto se ve en las incautaciones, por ejemplo, en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Estas son las principales vías de entrada de la droga a nuestro país, especialmente por los ríos Guadiana y Guadalquivir", explica Romero, "lo que no implica que por Galicia y otros puntos no siga entrando droga", aclara.

Las organizaciones españolas representan la logística, sus redes se encargan de facilitar la recepción de la droga, mientras que los dueños de la mercancía son mafias extranjeras, afincadas en el sur del país o en Madrid, como explica el periodista Nacho Carretero, especializado en narcotráfico. "Esto ha traído cada vez más violencia entre bandas, pero también contra la policía", alerta.

Carretero señala otra de las consecuencias del incremento del crimen organizado en nuestro país. "El narco tiene unos tentáculos venenosos que se van infiltrando en la en la red laboral, industrial, comercial de ciertas zonas. No podemos permitirnos tener una economía intervenida por el narco o que se plantee como una alternativa legítima en lugares de España donde la tasa de paro juvenil es elevada", advierte el periodista, autor del libro Fariña y la serie Marbella.

Lucha contra el narcotráfico

"Falta inversión en medios que permita a las fuerzas de seguridad perseguir el narcotráfico", apunta Javier Romero. Además, hace referencia a la estrategia llevada a cabo por el gobierno francés que permitió desencriptar varios servicios de mensajería utilizada por el crimen organizado y conocer los grandes nombres del negocio a nivel europeo. "Pero para eso hace falta una estrategia conjunta", añade.

Desde las propias agencias que luchan contra el narcotráfico advierten que la lucha es desigual: el crimen organizado tiene más y mejores medios, las operaciones policiales son complejas y costosas y a nivel judicial es difícil incriminar a los delincuentes si no se incauta la mercancía ilícita.

En enero de 2026, la Audiencia Nacional condenó a los cuatro tripulantes del submarino interceptado en 2024 a 11 años y medio de prisión, pese a no haberse podido recuperar la droga que supuestamente llevaban a bordo. Para la sentencia fue crucial la información obtenida a partir de investigaciones previas, como el del semisumergible capturado en 2019. Así, se pudo concluir que el objetivo del viaje era transportar cocaína, que la tipología de la embarcación no dejaba duda de que fuera para ese propósito y que la localización donde fue interceptado el narcosubmarino era el lugar donde se pretendía hacer la descarga de la droga a otra embarcación que la transportase a tierra.

Para Laura Rebollo, esta sentencia es fundamental porque permite a las agencias que luchan contra el narcotráfico trabajar con más seguridad y lanza un mensaje a los criminales: "Que si pierden la mercancía, que si pierden el narcosubmarino y lo mandan al fondo, van a ser condenados exactamente igual que si les hubiésemos cogido con todo".

'Narcosubmarinos, la amenaza indetectable del crimen organizado', el tercer capítulo de la segunda temporada de 'La Semana' con Pepa Bueno, se puede ver en RTVE Play, RNE Audio y en otras plataformas este lunes a las 18 horas.