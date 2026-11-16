OnlyFans se ha convertido en una industria millonaria dentro del mercado del sexo. Pero ¿quién gana realmente dinero en la llamada “página azul”? ‘La Semana con Pepa Bueno’ dedica el segundo capítulo de su nueva temporada a investigar las agencias que operan alrededor de la plataforma, un negocio poco conocido detrás de la promesa de ganar dinero con contenido propio.

OnlyFans es una plataforma de suscripción donde cualquier persona puede vender contenido íntimo, en la mayoría de las ocasiones erótico o pornográfico, pero no siempre fue así. En sus inicios, en 2016, esta red social nació como un lugar de micromecenazgo para que artistas, músicos o chefs compartieran contenido exclusivo con sus seguidores a cambio de una suscripción.

El equipo del videopódcast de RTVE Noticias ha investigado cómo funcionan estas empresas, a medio camino entre las agencias de marketing y las de representación. Gestionan los perfiles de las creadoras y pueden llegar a quedarse hasta con el 80 % de los beneficios que generan. El capítulo examina el papel de estos intermediarios y las condiciones en las que desarrollan su actividad.

Con Pepa Bueno al frente, ‘La Semana’ profundiza en la distancia entre las expectativas de las creadoras y los intereses de quienes gestionan sus cuentas. Una investigación sobre la búsqueda de la máxima rentabilidad, los límites éticos y unas prácticas que, en algunos casos, podrían vulnerar la legalidad.

'La cara B de OnlyFans', el segundo capítulo de 'La Semana con Pepa Bueno’, se puede ver en RTVE Play, RNE Audio y en otras plataformas este lunes, 16 de noviembre, a las 18:00 horas.

‘La Semana’

‘La Semana’ fusiona el pódcast narrativo, para contar buenas historias, y el videopódcast conversacional, para profundizar junto a expertos, durante 30 minutos, en temas de actualidad o poner el foco donde nadie mira, con un periodismo de contexto que sale a la calle y a los escenarios donde ocurren las historias.

El programa se graba en el Estudio 4 de Radio Nacional, un amplio espacio que funciona a la vez como estudio de radio y plató de televisión. El sonido es una prioridad y los guiones se trabajan como guiones radiofónicos. La localización permite construir una narrativa visual que muestra el programa al desnudo: planos cenitales, el control de realización, Pepa Bueno leyendo el guion… Elementos que permiten a la audiencia ver cómo se construye un programa de radio desde dentro.

‘La Semana’ ha sido galardonado recientemente con el premio al Videopódcast más innovador en la quinta edición de los Signal Awards por su capítulo ‘Memoria LGTBIQ+’. El galardón reconoce una propuesta que une una historia inédita contada en directo con el Archivo de RTVE y la participación del público para acercar la memoria del colectivo LGTBIQ+.