Adriano y Jacobo han traspasado una línea roja: se han dejado llevar por la rabia y han acabado a puñetazo limpio en medio de una cena familiar. Los Luján se han quedado en absoluto estado de shock. Finalmente, han logrado separar y calmar a los jóvenes. ¿Conseguirán arreglar sus diferencias de una vez por todas? ¿Saldrá a la luz la verdadera razón de su discusión?

Manuel y Curro, por su parte, avanzan en su investigación: han traído a Trini hasta el palacio y se ha reencontrado con Leocadia. ¡Ambas se han reconocido! Ahora, la dependienta de la Joyería Llop es consciente del peligro que corre. ¿Lograrán mantener a salvo a la muchacha?Si quieres saber lo que va a pasar del 23 al 27 de noviembre aquí te dejamos el avance de los próximos capítulos de La Promesa.

Avance del capítulo 952 del lunes 23 de noviembre

Candela no sabe si la habrán cogido como cocinera jefa, había más candidatas. Simona la insta a llamar e interesarse. Leocadia, todavía sorprendida por la visita de Trini, pregunta a Curro por su relación con la Joyería Llop. Ángela sabe que algo raro ocurre... ¿Descubrirá de qué se trata? La señora de Figueroa informa a Lorenzo de que unos encapuchados han cometido un robo en casa de un noble. Éste le resta importancia, pero cuando se queda solo, llama para comprobar si es cierto: los ladrones actuaron con pericia militar. El capitán de la Mata se preocupa: ¡la logia parece verdaderamente peligrosa! Ciro pregunta con esperanza a Lorenzo si eso significa que se va a echar atrás… Manuel empieza a mover hilos para que abran la causa contra Leocadia. Lo primero que hace es ir a consultar el caso con un amigo abogado. Pero los hermanos son conscientes de que Trini corre peligro y de que su testimonio es esencial: ¡hay que protegerla! Por ello, Curro decide encerrar a la muchacha en la habitación secreta en contra de su voluntad.

La Promesa: Leocadia pregunta a Curro por su relación con la Joyería LlopEquipo La Promesa

Avance del capítulo 953 del martes 24 de noviembre

Curro, que ha encerrado a Trini en la habitación secreta, llama a la joyería haciéndose pasar por médico para avisar de que la joven ha sido ingresada de urgencia. Pía y Julieta, por su parte, se presentan en la habitación para hacer compañía a la muchacha, que se mantiene inquieta, ¡sabe que corre peligro!Lorenzo confirma a Ciro que ha aceptado trabajar para la logia: tiene que asumir su destino. Adriano lamenta ante Martina que su plan de casarse con Jacobo siga en pie a pesar de su no embarazo. Parece imposible que los chicos se reconcilien... Candela asegura que le parece bien quedarse en La Promesa si, finalmente, no la escogen para el trabajo. Tomasa ve con rabia cómo vuelve la sintonía de las cocineras. Manuel vuelve de hacer la consulta sobre el caso contra Leocadia. ¿Qué noticias trae? Samuel confiesa a Petra que la boda de Carlo y María es irregular: no avisó al Obispado y, por tanto, ¡la boda podría declararse nula!

La Promesa: Samuel confiesa a Petra que la boda de Carlo y María es irregularEquipo La Promesa

Avance del capítulo 954 del miércoles 25 de noviembre

Petra urge a Samuel a que solucione el matrimonio irregular de María y Carlo, pero él lo ve imposible a estas alturas… ¿Conseguirá arreglarlo? Las cocineras se reconcilian: serán más sinceras para evitar malentendidos. Y es que ya se da por hecho que no han cogido a Candela en el otro trabajo… Manuel informa: deberán acudir ante un juez.Trini se muestra dispuesta, pero cada vez está más intranquila. Martina abronca a Jacobo y Adriano por discutir ante el marqués y amenaza con soluciones drásticas. Los chicos terminan haciendo las paces: dejarán de lado sus rencillas por ella, que escucha emocionada desde el otro lado de la puerta. ¿Será la reconciliación definitiva? Lorenzo desvela a Ciro lo que la logia quiere de ellos: los planos de los aviones de Manuel. Ciro trata de rebelarse, ¡es una locura! ¡Lo descubrirán! Ricardo sigue pendiendo de un hilo: o encuentra pruebas del sabotaje o le despedirán. Trini está desquiciada, quiere marcharse ya de ahí, no aguanta más. Manuel acepta, pero primero le contará algo. Si después sigue convencida de marcharse, la dejará ir…

La Promesa: Simona y Candela se reconcilianEquipo La Promesa

Avance del capítulo 955 del jueves 26 de noviembre

Manuel cuenta a Trini su historia con Jana y su amor por Julieta: debe hacer justicia para poder vivir ahora su amor sin remordimientos. Ella, emocionada, acepta quedarse, pero pide protección para su hermana. Adriano y Jacobo descubren a Martina escuchando y hacen las paces: es curioso cómo funcionan “las parejas de tres”. Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos, la logia los espera. Aunque el joven dice que no va a ser fácil, termina abriendo la caja fuerte para coger unos pocos planos… Ricardo no quiere involucrar a nadie del servicio, pero necesita buscar algo contra Julio, y pide cobertura a Teresa para poder salir sin que nadie lo sepa. La relación entre las cocineras mejora, para disgusto de Tomasa. Tendrá que buscar otra víctima de sus manipulaciones… Curro y Manuel cambian a Trini de lugar: se quedará en la posada hasta que el juez los llame a declarar. Así, al menos, verá el sol… pero sigue en peligro. Nadie puede saber que se esconde aquí.

La Promesa: Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos de ManuelEquipo La Promesa

Avance del capítulo 956 del viernes 27 de noviembre

Lorenzo acepta el ritmo de Ciro para entregar los planos: poco a poco. Es importante que nadie los eche en falta. Además, Máximo le advierte que le está vigilando… Curro consigue una habitación para Trini en la posada a la espera de que el juez acepte el caso y la llame a declarar. Pero aquí no podrá recibir visitas, ¿aguantará el encierro? Ángela interroga a Curro por la cena que dijo tener la noche anterior. Él da un relato vago y cuando ella propone pasar un rato juntos, él vuelve a escaquearse: Máximo le ha pedido una reunión. Ángela intuye que le pasa algo que no le cuenta… ¿Descubrirá la verdad? Tomasa inicia un acercamiento a Samuel, le recuerda al padre Tiago, un buen hombre, el cura que tanto le alivió a ella en el pasado. Samuel se ofrece a confesarla, pero de momento, la mujer declina la oferta. Petra advierte a Samuel que tenga cuidado... Martina está de buen humor, parece feliz. ¿Ha cambiado algo de su situación? ¿Ha tomado alguna decisión? Adriano y ella se besan cuando alguien les interrumpe. ¿Les habrán pillado?