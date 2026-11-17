La Promesa está a punto de sufrir la marcha de dos de sus huéspedes. Julieta ya no solo no quiere trabajar para Manuel, también quiere marcharse del palacio y así se lo comunica Ciro a su primo. Y la posibilidad de no volver a verla parece haber despertado al hijo del marqués que no ha dudado en volver a hablar con la joven, no para convencerla, si no para contarle cuál es el motivo de su comportamiento. ¿Te lo has perdido? Te contamos todo lo que ha sucedido y tienes el momento en el vídeo que abre la noticia. ¡No te lo pierdas!

Ciro comunica la posibilidad de marcharse de La Promesa

Ciro le pide a Manuel unas facturas, pero el dueño de la empresa no tiene ni idea de dónde están guardadas: "Cuando estaba Julieta todo estaba en su sitio". Así, el heredero de los Luján vuelve a sacar el tema de la marcha de la mujer de su primo. "No llegué a contarte cómo fue mi conversación con ella", le dice el sobrino del marqués a Manuel, que le reconoce que no hace falta que le diga nada porque Julieta ya se lo contó, agradeciéndole que al menos lo intentara. Ciro le hace saber que su mujer es difícil de convencer: "Si ella ya no quiere trabajar aquí, pues no volverá a la empresa. Habrá que asumirlo".

Y aunque le cueste a Manuel, sabe que tendrá que empezar a buscar a otra persona. O dos, como le dice Ciro: "Cuando intenté convencerla para que volviera a trabajar con nosotros, también me sugirió que los dos nos fuéramos de La Promesa". El dueño de la empresa se pone nervioso al pensar en la posibilidad de perder definitivamente a Julieta, mientras que su primo le explica que no sabe a dónde se irían: "Mi palacio sigue en obras, pero ella está muy decidida a irnos de aquí".

Manuel le pregunta a su primo si también quiere irse. Ciro cree que lo mejor es quedarse, pero que también podría continuar con su trabajo allá donde se instalaran, algo con lo que el hijo del marqués no está en nada de acuerdo. Pero ahí quien decide es Julieta, y convencerla de no contrario parece que no va a ser una tarea fácil.

La Promesa La Promesa - Ciro comunica la posibilidad de marcharse de La Promesa Aunque le cueste a Manuel, sabe que tendrá que empezar a buscar a otra persona. O dos, como le dice Ciro cuando le dice que Julieta quiere irse Ver ahora

Manuel a Julieta: "En Lisboa descubrí quién mató a Jana"

Y ese es el motivo por el que Manuel vuelve a intentarlo una vez más, acudiendo a la habitación de Julieta para hablar urgentemente con ella. El joven echa el pestillo de la puerta, pues lo que va a contarle no debe escucharlo nadie. La mujer de su primo se niega a escucharle, pero Manuel insiste: "Será solo un momento. Necesito que me escuches y no voy a salir de esta habitación hasta que lo hagas".

Finalmente, Julieta accede a escucharle, y es cuando Manuel no encuentra las palabras, por eso primero le pide perdón por su comportamiento en los últimos tiempos, que comprende que haya querido marcharse de la empresa, y también le deja claro que su noche de pasión no es la que le atormenta: "Ese momento que pasamos juntos fue maravilloso. Hacía muchísimo que no me podía sentir así".

Es entonces cuando Julieta, harta de la situación, le pide que le cuente lo que realmente está pasando. "Es cierto que al principio era eso, pero ahora no. Lo que siento es rabia", comienza diciendo Manuel que termina soltando el motivo por el que está pasando uno de sus peores momentos: "En Lisboa descubrí quién mató a Jana".

Ahora Julieta sabe parte del infierno que está sufriendo Manuel. ¿Le contará también todo lo que ha averiguado en los últimos días o se quedará ahí? ¡No te pierdas los próximos capítulos para descubrirlo!