El peor momento en la relación de Manuel y Julieta: ya no trabajarán juntos en 'La Promesa'

La relación de Manuel y Julieta no atraviesa su mejor momento. Que no iba a ser un amor fácil ya lo sabíamos, y ellos también, pero ninguno de los dos se imaginó que después de su noche de amor iba a cambiar tanto la situación personal del heredero de los Luján.

Primero fue el hecho de sentirse culpable por haber fallado a Jana al yacer con Julieta, motivo por el que decidieron darse un tiempo. Después, descubrir toda la verdad sobre la muerte de su esposa tiene a Manuel sumido en un pozo de rabia y totalmente metido en la investigación. Eso ha hecho que se aleje de sus labores como empresario, lo que la joven ha interpretado como que está evitándola todo lo que puede.

Así, Julieta no está cómoda con el Luján y ha tomado una decisión: dejar de su trabajo. ¿Quieres ver cómo ha sido el momento en el que se lo ha comunicado? ¡Te contamos todos los detalles!

Julieta ya no quiere trabajar para Manuel

Julieta termina su jornada laboral como de costumbre cuando Manuel aparece en el hangar con la intención de acercar posturas: "Cuánto me alegro de verte aquí". Al ver que la joven no responde y continúa con sus cosas, el empresario continúa explicándole que viene de la cocina y que Simona les ha preparado la merienda que lleva en la mano, para los dos, pero Julieta vuelve a ignorarle.

"Hace tiempo que no merendamos juntos y, sinceramente, a mí me apetece mucho", insiste el heredero de los Luján con una sonrisa, pero Julieta le reprocha que si hace tanto tiempo de eso no es por su culpa y es franca con él: "No veo la necesidad de que intentes fingir que quieres pasar tiempo conmigo". Manuel le aclara que no está fingiendo, pero la joven vuelve a lanzarle un dardo: "De nada vale que intentes obviar que estamos mal solo cuando te interesa. No se puede tapar el sol con un dedo".

En ese momento, el señor se da cuenta que Julieta está recogiendo todas sus cosas del hangar, y le pregunta el motivo. La joven es dura el hijo de don Alonso: "En lo personal se ha acabado todo entre nosotros, y en lo profesional sigo pensando que no estás haciendo las cosas bien porque estás descuidando tu trabajo. Pero es cierto que es tu empresa, y tú eres el experto, por lo tanto, tú sabrás".

Manuel le hace saber que él tiene en cuenta su opinión, pero Julieta vuelve a ser clara: "Yo no soy quién para decirte cómo hacer las cosas, pero no pienso quedarme de brazos cruzados mientras te estrellas con tu pasividad y tu tormento interno que no quieres compartir conmigo". Con estas palabras, el heredero de los Luján sí se queda sin saber qué decir. No termina de comprender lo que la joven intenta trasmitirle y de hecho le pregunta, pero no esperaba una decisión tan drástica: "Ya no quiero trabajar más para ti".

¿Podrá convencer Manuel a Julieta de que se quede en la empresa? ¿Hará esta decisión que el hijo de don Alonso cambie y le cuente a la joven el verdadero motivo por el que está desatendiendo su trabajo? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo!