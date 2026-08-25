Manuel y Julieta se juran amor eterno en su romántica escapada en 'La Promesa'

Manuel y Julieta han conseguido escapar de La Promesa para compartir una romántica escapada. Historias que hablan de amores eternos, paseos por el mercado, comidas que sirven para repasar las vidas de cada uno… y miradas, muchas miradas, que reflejan los fuertes sentimientos que están surgiendo entre ellos. ¡Te contamos todos los detalles de este viaje!

La leyenda de la cinta roja Cada vez es más complicado para Julieta y Manuel disimular sus sentimientos. Engañando a toda la familia, han conseguido marchar de La Promesa para compartir una romántica escapada. “Parece que estoy viviendo un sueño como si nada de esto fuera real. Quizá ni lo sea”, asegura Julieta nada más llegar al destino. El heredero del marquesado buscaba un lugar tranquilo en el que pudieran olvidarse por un tiempo de la realidad, necesitaban disfrutar el uno del otro. Y el pueblo elegido tiene algo que lo diferencia de todos los demás, tal y como ha asegurado Manuel a su llegada. Se trata de una leyenda: “Cuentan que José esperaba cada noche en los soportales a su amada Inés. Ella vivía en el segundo piso. Cada noche, la muchacha dejaba caer una cinta roja que significaba que su padre estaba durmiendo y podía escabullirse para robarle un beso”. Inés, finalmente, se desposó con otro hombre, por obligación de su padre. El amor de estos dos jóvenes no tuvo un final feliz. Sin embargo, desde entonces, dicen que, al atardecer, una cinta roja cruza la plaza. Aunque solo lo hace cuando dos enamorados se juran amor eterno. La Promesa La Promesa: Manuel cuenta a Julieta la leyenda de la cinta roja Ver ahora Manuel se ha comportado como un auténtico caballero. Julieta, por su parte, confiesa tener miedo: “Miedo de que me flaquearan las fuerzas y cediera al deseo. No debo olvidar que soy una mujer casada”. El heredero, aunque lo desee con todas sus fuerzas, no piensa importunar a la muchacha llamando a su puerta. Es consciente de la complicada situación en la que se encuentran. La Promesa La Promesa: Julieta besa a Manuel apasionadamente Ver ahora

El regalo de Manuel “Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan feliz”, ha confesado Manuel a la joven tras pasar tanto tiempo juntos. Pero eso no es todo, tiene un detalle para la muchacha: ¡una cinta roja! La compró en el mercadillo el mismo día que llegaron: “Ayer al atardecer vi esta cinta cruzar la plaza, empujada por el viento y fue en ese momento cuando entendí que la leyenda era real. Volaba por nosotros, Julieta. Porque yo sigo pensando estar ahí para ti, siempre. Aunque nuestro amor sea imposible. Seguiré esperando la oportunidad de volver a robarte un beso”. Los sentimientos son recíprocos: “Y yo para ti, Manuel”. Han sellado este romántico momento y este viaje inolvidable para ellos con un beso de amor verdadero. No sabemos lo que ocurrirá a partir de ahora en palacio, lo que sí podemos asegurar es que los sentimientos de Manuel y Julieta no desaparecerán. Incluso, se intensificarán con el paso del tiempo. ¿Lograrán vivir libremente su amor? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.