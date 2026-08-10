Martina confiesa la verdad a Jacobo en 'La Promesa': ¡el otro hombre es Adriano!

Los sentimientos de Martina y Adriano, lejos de desaparecer, no paran de hacerse más fuertes día tras día. Tanto que decidieron dejarse llevar por la pasión y comenzaron a vivir un auténtico romance secreto. Todo parecía ir bien – olvidando que Martina está prometida – hasta que Jacobo regresó a La Promesa. La joven no puede seguir ocultando la verdad y considera que ha llegado el momento de sincerarse de una vez por todas con su prometido: ¡le ha desvelado su aventura con Adriano! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

El momento más íntimo de Martina y Adriano Ya hace mucho tiempo que los sentimientos de Martina hacia Jacobo cambiaron. Su acercamiento con Adriano despertó en la joven un cariño que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en amor. Ambos han intentado frenar lo que sienten, disimular sus emociones ante el resto de la familia Luján. Sin embargo, cada vez que compartían un momento a solas, se hacía imposible frenar la pasión. ¡Y terminaron cayendo en la tentación! Una noche, Martina se coló en la habitación del muchacho dispuesta a dejarse llevar: "No puedo reprimir más lo que siento, lo que deseo". ¡Protagonizaron una noche mágica! Martina y Adriano suben la temperatura de 'La Promesa' con su momento más íntimo Cristina Barco

Jacobo regresa al palacio Tras unos días viviendo un auténtico romance secreto, besándose por los jardines del palacio y dejando a un lado la vida real, los planes de Martina y Adriano desaparecieron: ¡Jacobo ha regresado inesperadamente! El joven - que estaba cuidando de su familia tras el accidente que sufrieron- , volvió con las ideas muy claras y con la intención de reconquistar a Martina: “Se me estaban haciendo los días muy largos tan lejos de ti”. Los días que han pasado separados, parece que han afectado a Jacobo más de lo que se esperaba y ha llegado con un regalo para su prometida: esmeraldas auténticas. Martina no podía ni pronunciar palabra ante esta incómoda situación que también estaba presenciando Adriano… ¿Y ahora qué?

La confesión definitiva Jacobo ha notado rara a Martina desde su llegada, parece que quiere evitar una simple conversación con su prometido… “Tenemos que hablar de nosotros. Me he dado cuenta de que quiero casarme contigo y quiero que sea lo antes posible. Quiero que formemos una familia. Te necesito y ahora sé que tú eres el amor de mi vida. Siempre lo has sido”, se ha declarado Jacobo. A Martina solo le salía disculparse con él: “Lo siento, lo siento, lo siento…”. El joven no entiende nada. Ya no hay marcha atrás, es el momento de confesar toda la verdad: “Hay otro hombre: Adriano”. La joven por fin ha confesado sus sentimientos y, más importante aún, el nombre de la persona de la que se ha enamorado inesperadamente. ¿Cómo reaccionará Jacobo? ¿Cancelarán su compromiso? ¿Lucharán Adriano y Martina por su amor? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción. ¡Muy atentos!