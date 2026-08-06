Carlo confiesa a María Fernández sus verdaderos sentimientos en 'La Promesa'

Que María Fernández no está enamorada de Carlo lo sabemos todos. Lo sabe hasta el propio Carlo después de ver cómo Samuel besaba a la madre de su hija y ella le correspondía. Además, la doncella ha rechazado la propuesta del señor Ballesteros de aprovechar el bautizo de la pequeña Jana y así regularizar su situación ante los ojos de los hombres y de la Iglesia.

Desde entonces, Carlo está distraído, triste y melancólico. Samuel y María le dijeron que entre ellos nunca ha habido ni hay nada, pero el beso demuestra todo lo contrario. Y que María no pare de posponer el matrimonio hace todavía más evidente que no le quiere. Unos sentimientos muy diferentes a los que el lacayo siente por la doncella y que ha terminado confesándole. ¿Te has perdido el momento? Te contamos los detalles de este tierno momento en La Promesa.

Carlo confiesa a María Fernández que está enamorado de ella

María está feliz. Tras hablar con Curro y el marquéssobre el bautizo de Janita, los dos nobles le han confirmado que estarán presentes en un evento tan importante para la doncella, que no puede esconder su alegría e ilusión. Sin embargo, la noticia no parece afectar tanto a Carlo, metido en su mundo desde hace días. "La verdad es que se te nota entusiasmado con el bautizo de tu hija, ¿eh?", termina diciéndole Fernández para llamar la atención del joven.

Así, Carlo le cuenta que sigue dándole vueltas al hecho de aprovechar la ceremonia para casarse del tirón, y más con la presencia del marqués, Manuel y Curro. Al escuchar otra vez los planes de boda, a María Fernández le cambia la cara, y sigue siendo rotunda en su decisión: "Ignoro lo que diría, pero lo que está claro es que yo no quiero".

Estas palabras destrozan al lacayo mientras María insiste en dejarle claro los motivos por los que no quiere casarse todavía: "Organizar el bautizo ya es suficiente ajetreo, y yo todavía no me he recuperado de todo lo que hemos pasado. Y quiero estar guapa para mi boda". Sin embargo, Carlo insiste en que no es cuestión de cuándo es mejor o peor momento, sino de que no tiene sentido retrasarlo.

Por eso, María Fernández decide ser completamente sincera con el padre de su hija: "Antes de la boda, me gustaría que aprovechásemos para conocernos mejor como pareja, y como padres también. No tenemos que precipitarnos porque, lo hagamos cuando lo hagamos ya lo vamos a hacer tarde. Y no es ningún secreto que tú y yo hemos empezado la casa por el tejado, y aunque los dos nos queremos muchísimo, pues no estamos locamente enamorados, ¿no?".

A Carlo le duele el discurso de María, y más oírla decir que no están enamorados, pues para él, lo que siente por ella es muy diferente de lo que ella siente por él, y emocionado, le confiesa sus verdaderos sentimientos: "Habla por ti, porque yo sí que he aprendido a quererte, y estoy enamorado de ti".

María Fernández, sin palabras, no dice más a la confesión de su prometido. ¿Cómo será a partir de ahora la relación entre ellos? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa!