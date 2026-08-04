Leocadia, más vulnerable que nunca en 'La Promesa, cuenta toda la verdad sobre su pasado

Tras el regreso de Ángela y desvelar esta el gran secreto de su madre contando delante de todos que el duque de Buenaventura es su verdadero padre, don Máximo y Leocadia deben dar explicaciones al marqués y a su hija, respectivamente. Por eso, ambos cuentan su versión de los hechos de hace 20 años, narraciones muy distintas para cada uno de ellos, pero que añade una confesión que nadie esperaba y en la que Cruz está involucrada. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles de estahistoria de amor y cómo terminó de la peor manera!

La historia de amor de Leocadia con Max Al día siguiente del regreso de Ángela, Leocadia llama a su hija para hablar con ella. Le quiere explicar todo lo sucedido y le agradece acudir a su llamada casi con la voz entrecortada. Mientras, Maxtambién le cuenta al marqués su versión de cómo ocurrió todo en el pasado. "Quizá te ha sorprendido que Leocadia y yo mantuviéramos una relación en secreto hace años. A mí también me sorprendió en su día. No fue algo premeditado", comienza explicándole. "Me enamoré como la chiquilla joven e inexperta que era. Entonces, Máximo era un hombre guapo, inteligente, brillante. Era amable, divertido, y además buen amigo de Cruz, mi mejor amiga", le dice Leocadia a su hija, reconociendo que en aquellos días el que ahora es duque de Buenaventura era un buen partido y que todas en la comarca se lo disputaban: "Yo me había dado cuenta que él también se había fijado en mi, era un buen amigo de la familia Luján y no necesitaba más garantías para pensar que era una buena persona, alguien con quien formar una familia". Sin embargo, el duque no opina lo mismo de Leocadia: "Entre Leocadia y yo solo hubo pasión, unapasión desenfrenada y febril como la de los amores de juventud. Para los dos fue solo un divertimento". También añade que la mujer "era preciosa, con ese carácter atrevido y provocador que era un imán para cualquier hombre", que le sedujo y perdió el sentido: "Me habría seguido allá donde fuera". El marqués, vuelve a preguntarle si fue solo por diversión, dejándole claro su amigo que nunca hubo amorentre ellos.

El rechazo de Max tras quedarse embarazada Leocadia Por otro lado, Leocadia le cuenta a su hija que pasó lo inevitable: "Me quedé embarazada de ti". Ángela se da cuenta que el duque la repudió, pero su madre intenta excusar a la persona que un día quiso: "No era fácil para ninguno de los dos. Nuestras familias pertenecían a estatus sociales muy diferentes. Yo le insté a que nos casáramos y regularizáramos nuestra situación, y por un momento pensé que lo haría, por el amor que nos profesábamos, pero el tiempo pasaba y él solo me daba excusas, y era una cuestión de tiempo que mi preñez se empezara a notar". Por eso, Leocadia le dio un ultimátum, y ahí fue cuando se descubrió su verdadera cara, alegando que no podía asumir el escándalo, que era el heredero de su padre. La promesa La Promesa - La historia de amor de Leocadia con Max Don Máximo y Leocadia deben dar explicaciones al marqués y a su hija, respectivamente. Por eso, ambos cuentan su versión de los hechos de hace 20 años Ver ahora En cambio, Max narra que se dio cuenta de su ambición: "Deseaba cazar un heredero a toda costa. Siempre quiso tener untítulo de nobleza. Eran sus únicos objetivos e inocente de mi, caí en sus redes". Alonso le vuelve a reprochar que la dejara embarazada y no se hiciera cargo de Ángela, pues era su responsabilidad. "Al principio no supe verlo, fue mayor el resentimiento que le guardaba por haber jugado conmigo. Si lo hubiese reconocido a ese bebé habría cometido un error tremendo para los dos, me habrían desheredado", le explica a su amigo.

La salvación de Leocadia Después de su rechazo, Leocadia cuenta que cortó toda comunicación con ella, abandonándola a su suerte, pero que tenía una cosa clara: "Yo quería tenerte, me daba igual dónde fuera". La mujer cuenta que nadie la ayudó, por lo que tomó la decisión de huir e irse lo más lejos posible. "Al final encontré mi tabla de salvación casándome con el que durante muchos años tú pensaste que era tu verdadero padre. Ni fue un buen esposo ni tampoco un buen padre, pero fue el que accedió a darte su apellido y aceptarte como hija. Fue la única persona que me tendió su mano y yo no estaba en disposición de negarme", explica emocionada Leocadia, que aún con todo, a día de hoy, lo único que siente por su difunto marido es un profundo agradecimiento: "Él nos salvó". Ángela le pregunta por qué no contó todo esto antes, y Leocadia le reconoce que seguramente se haya equivocado al no contarle quién era su verdadero padre, pero lo único que quería era proteger a su hija y evitar que se enfrentara al duque de Buenaventura. Por eso, la joven solo puede abrazar a su madre.