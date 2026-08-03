Ángela regresa a 'La Promesa': ¿Dónde ha estado todo este tiempo?

Su desaparición ha tenido en vilo a todos los habitantes de La Promesa. La angustia ha alcanzado su punto más crítico y los días pasan entre la desesperación deLeocadia y las batidas deCurro para encontrarla. Sin rastro de Ángela a pesar de los intensos rastreos y la movilización de todo el palacio, el desánimo amenaza con apoderarse de todos, que no saben quién ha podido secuestrar a la joven. Sin embargo, un giro inesperado deja sin palabras a los presentes: Ángela regresa. ¿Te has perdido el momento? ¡Te contamos cómo ha sido!

Ángela regresa a La Promesa

Curro está desesperado. Se ha pasado días y noches buscando a Ángela con la ayuda de todos. Han rastreado los alrededores de la finca y no hay noticias de ella. En Luján, nadie ha visto a la joven y la Guardia Civil tampoco es capaz de dar con su paradero. Mientras, Leocadia está fuera de sí, preocupada por el estado de su hija y qué puede haber pasado con ella.

"Tres días y seguimos exactamente en el mismo punto", dice el duque de Buenaventura en el salón con Alonso y el resto de los Luján, y añade que habrá que tomar decisiones contundentes: "Está claro que lo que se ha hecho hasta ahora no funciona". Unas palabras que alegran a Curro, que le pide al amigo de su padre que haga uso de sus contactos para que lleguen más hombres. "Por supuesto, lo que sea necesario. Si hace falta, hablaré con el rey para movilizar al ejército", le confirma su tío Max.

Sin embargo, y como dice Alonso, aunque tengan más hombres, no hay un rastro que seguir, mientras que para Leocadia la desaparición de su hija no es normal. Cada día que pasa todo se vuelve más difícil y muy pronto se van a quedar sin opciones donde poder buscar a Ángela.

El duque se ha decidido a ponerse en marcha ahora mismo y, cuando se dispone a marcharse para movilizar a más gente, se detiene al ver entrar a alguien en el comedor: a Ángela. Curro no puede evitar su alegría al volver a ver a su prometida, pero ella parece seria, sin sonrisa y sin pronunciar palabra.