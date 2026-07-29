'Cosas de palacio' despide temporada con los actores de La Promesa y Valle Salvaje "compartiendo piso"

¡Prepárate para un final de temporada que promete no dejar a nadie indiferente! El videopodcast oficial de La Promesa y Valle Salvaje despide esta etapa por todo lo alto, reuniendo a tus protagonistas favoritos en un encuentro lleno de giros inesperados, momentos de tensión y muchísimas risas. Si quieres descubrir qué sorpresa pondrá a prueba la convivencia del grupo y cómo resolverán el reto más disparatado hasta la fecha, te contamos todos los detalles de este episodio imperdible.

"Compañeros de piso", este jueves en RTVE Play Marta Costa, Xavi Lock y Lydia Pavón reciben la inesperada sorpresa de Emma Guilera en el último episodio de 'Cosas de palacio'. La relación de las compañeras de piso se ve puesta a prueba, pero no sólo eso: responden preguntas variadas y realizan un 'kafkiano' reto propuesto por María Redondo. Muchas risas y emoción asegurada como cierre de temporada del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. No te lo pierdas, este jueves 30 de julio a partir de las 19:30h, en RTVE Play.

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores han seguido cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco