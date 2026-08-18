Ángela exige a Máximo marcharse de 'La Promesa' lo antes posible

La llegada de Máximo a La Promesa pilló por sorpresa a la mayor parte de la familia Luján. El duque de Buenaventura y Ángela no empezaron de la mejor forma y la joven no tardó en descubrir el gran secreto que ocultaba el recién llegado: ¡es su verdadero padre! Tras el lamentable comportamiento de Máximo al negarse a aceptar a Ángela como hija, esta ha tomado una drástica decisión: exigir su marcha de ‘La Promesa’. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción!

Máximo, el padre de Ángela La repentina llegada de Máximo dejó completamente descolocada a Leocadia. Intentó marcharse con Ángela del palacio, pero no lo consiguió. El duque de Buenaventura y la joven no empezaron de la mejor manera: él la confundió con Martina y la zarandeó por los aires. Ángela no se tomó nada bien esta actitud y, desde ese momento, su relación con el recién llegado fue prácticamente nula. Afortunadamente, Ángela escuchó una conversación entre Máximo y Leocadia en la que descubrió el gran secreto que ocultaban: ¡el duque es el verdadero padre de Ángela! "Que se te quite esa idea de separarme de mi hija. Ya no es momento de hacer de padre y reconocerla. Es demasiado tarde", aseguraba Leocadia a Máximo. Este respondía con dureza: “No tengo ninguna intención de reconocerla. Me basta con llevarla bien lejos de tu alcance". Ángela descubre la verdad sobre su padre y desaparece de 'La Promesa'. ¿Dónde se ha ido? Cristina Barco

Se niega a reconocer a su hija ¿La primera reacción de Ángela? Huir de La Promesa. Necesitaba estar sola tras descubrir una de las noticias más importantes de su vida. Poco después regresó al palacio y no dudó en sacar a la luz toda la verdad ante la familia Luján. Lógicamente, todos reaccionaron con asombro. ¿Por qué la señora de Figueroa y el duque de Buenaventura lo habían estado ocultando durante tanto tiempo? Ambos tienen versiones totalmente diferentes de lo que ocurrió en el pasado. Leocadia, por su parte, ha asegurado que Máximo fue el artífice de su intento de asesinato. Rómulo le perdonó la vida cuando descubrió que estaba embarazada, pero tuvo que huir porque, si no era Cruz quien acababa con su vida, sería Máximo quien lo hiciera. Alonso considera que la mejor opción es que el duque reconozca a Ángela. Sin embargo, él tiene claro que no lo hará: “Agitar este asunto nos perjudicaría a todos. Lo mejor es dejar las cosas como están y funcionará si todos mantenemos la boca cerrada. Yo no tengo ninguna hija natural y eso es algo que mantendré contra viento y marea. Entre otras cosas, para proteger a mis hijos de verdad, los legítimos”. En este momento, Ángela ha estallado de rabia: “¿Qué soy yo para usted? Yo soy tan hija de usted como ellos”. Tras esta discusión y la insistencia de la mayor parte de la familia Luján, el duque de Buenaventura ha recapacitado: “Estoy dispuesto a reconocer a Ángela como mi hija. Dejadme hacer las cosas a mi modo, marcando yo los tiempos”. A pesar del reconocimiento, Ángela no está de acuerdo con la decisión: “No tiene que preocuparse por mí ni hacer ningún esfuerzo”. La Promesa La Promesa: Máximo acepta reconocer a Ángela como su hija Ver ahora

La decisión de Ángela Aunque todos en palacio han intentado que Ángela y el duque arreglaran sus diferencias, lo cierto es que no lo han conseguido. Es más, parece que la muchacha no está dispuesta a hacerlo. Después del comportamiento de Máximo, tiene claro lo que quiere hacer y así se lo ha comunicado a él: “Creo que ambos podemos comportarnos como los adultos responsables que se supone que somos. Seré breve y muy clara. Quiero que se marche de este palacio y cuanto antes lo haga mejor”. ¿Aceptará el duque de Buenaventura marcharse de La Promesa para siempre? ¿Lo impedirá Leocadia o alguien de la familia Luján? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.