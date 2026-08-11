Manuel, el orgulloso padrino de bautismo de Jana, la hija de María Fernández en 'La Promesa'

El gran día de la pequeña Jana ha llegado. María Fernández espera con ilusión rodeada de sus compañeros del servicio el momento de bautizar a su hija, mientras que Carlo intenta tranquilizar a su madre, nerviosa ante la presencia del marqués. Un don Alonso que iba a ser el padrino de bautismo de la niña, pero ha habido un cambio de opinión de última hora que no ha disgustado a los padres y que ha llenado de orgullo al heredero de los Luján: Manuel. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? Te contamos el emotivo momento en el que Manuel se ha convertido en el padrino de Janita.

Don Alonso cede a Manuel ser el padrino

Curro y Manuel acompañan a su padre al bautizo de Jana, la hija de María Fernández. Ambos le dicen a la joven que es un honor acompañarlos en un día tan especial para ellos, especialmente el marquéss de Luján, que ha sido elegido por la doncella como padrino de bautismo de su niña, y llega hecho un flan a la Iglesia.

Samuel, desde el altar les pide a todos que se acerquen para dar paso al bautizo de la pequeña, y emocionados ocupan su lugar, no sin antes el marqués saludar a doña Hilaria, la madre de Carlo, que de los nervios comete un error también don Alonso, que también le muestra estar encantado de conocerla. Sin embargo, tenía una sorpresa de última hora preparada.

"Antes de empezar querría hacer algo, si me permitís", les dice a María a Carlo, que le dan paso para continuar: "Cuando me pedisteis que fuera el padrino de vuestra hija yo no cabía en mi de gozo, pero creo que hay alguien que se lo merece más que yo". En ese momento, el marqués se gira hacia donde están los invitados, exactamente a donde se encuentra su hijo Manuel: "Quiero que reconsideréis vuestra decisión. Para mí seguirá siendo mi ahijada y contará siempre con mi protección, pero es ley de vida que yo algún día falte, y confío en que Manuelpodrá acompañarla en su andadura durante más tiempo que yo".

Manuel, visiblemente emocionado, le explica que no hay que cambiar nada, pero él quiere hacerlo si Carlo y María están conformes. "¿Don Manuel, quiere ser elpadrino de Jana?", le pregunta la doncella, y la respuesta del heredero no podía ser otra: "Para mí será un auténtico honor". Don Alonso deja su lugar a su hijo, que coge a la pequeña en brazos muy ilusionado. Y si no has llegado a verlo, tienes el momento en el vídeo que abre la noticia.

Manuel, el orgulloso padrino de bautismo de Jana

Ya todos preparados, Samuel da paso abautizar a Janita, donde recuerda la enfermedad que pasó la pequeña nada más nacer. Así, el sacerdote pasa a hacer las preguntas correspondientes, y Manuel, como padrino, es el encargado de responder por ella. Así, pasa a bautizarla con el agua bendecida "en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo". Un evento que llena de felicidad y alegría a todos los presentes, menos a Carlo, muy serio tras las palabras de María en las que le dijo que no sentía lo mismo que él y al ver que es Samuel quien ha bautizado a su hija. ¿Te has perdido el momento? ¡Aquí lo tienes!