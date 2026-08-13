Manuel y Julieta: el nuevo amor imposible de 'La Promesa', con Ciro de por medio

La historia de amor entre Manuel y Julieta se ha convertido en una de las tramas más apasionantes y seguidas de La Promesa. Lo que comenzó como un encuentro fortuito rodeado de misterio ha evolucionado hasta convertirse en un romance prohibido que desafía los lazos familiares, manteniendo a los seguidores de la serie en vilo ante cada nuevo giro de su compleja relación. El tercero en discordia en este triángulo amoroso es Ciro, el marido de Julieta y primo de Manuel. Un hombre que llega a La Promesa en busca de lo que nunca ha tenido su familia: dinero y reconocimiento, aunque para ello tenga que llevarse por delante su matrimonio y patrimonio.

¿Quieres engancharte a esta apasionante historia? Te hacemos un resumen en el capítulo especial de La Promesa dedicado a Manuel, Julieta y Ciro.

Así se conocieron Manuel y Julieta El primer encuentro entre Manuel y Julieta tuvo lugar en una fiesta organizada por don Pedro de Artiaga, a la que el heredero de los Luján accedió a asistir tras la insistencia de Martina. Mientras intentaba evadirse de la multitud, Manuel coincidió con una desconocida ante una obra de arte, con quien mantuvo una conversación profunda sobre el destino y las limitaciones impuestas por la sociedad, sin que ninguno de los dos revelara su nombre. Aquella charla inicial dejó una huella imborrable en Manuel, que quedó cautivado por la misteriosa mujer. A pesar de su interés, el heredero de los Luján se quedó con la intriga de no conocer la identidad de la joven ni el motivo por el que ella parecía ocultarse, marcando el inicio de un enigma que pronto llegaría a La Promesa. Manuel conoce a una misteriosa mujer en 'La Promesa', ¿de quién se trata? Andrea San Juan

Julieta, la mujer de Ciro, primo de Manuel La sorpresa fue mayúscula cuando Julieta apareció en La Promesa, revelándose que, en realidad, es la esposa de Ciro, el primo de Manuel. Este inesperado parentesco complicó inmediatamente la situación, generando un profundo asombro tanto en Manuel como en la propia Julieta al reencontrarse en el palacio, donde la tensión emocional entre ambos volvió a hacerse evidente desde el primer cruce de miradas. Más tarde, durante una conversación a solas, Julieta confesó a Manuel que su matrimonio con Ciro fue concertado por sus padres y que apenas conoce a su marido. Esta confesión permitió que ambos se sinceraran, confirmando que existe una conexión especial entre ellos que trasciende la compleja y problemática realidad de sus respectivas situaciones familiares. Manuel y Julieta vuelven a conectar en ‘La Promesa’: “¿Usted es feliz?” Andrea San Juan

Ciro entra a formar parte de la empresa de Manuel La relación entre Ciro y Manuel nunca ha sido buena, y ahora tampoco lo iba a ser. El joven tiene una profunda envidia de su primo, heredero de los Luján, y quiere el reconocimiento que su madre nunca tuvo dentro de la familia. Por eso, cuando descubre que Manuel va a invertir en un negocio con el duque de Carril, él también lo hace, desoyendo los consejos del hijo de don Alonso de que no invirtiera la dote de su esposa en un negocio que no era seguro. Finalmente, todo resultó ser una estafa en la que Manuel perdió parte de su fortuna, pero la pareja quedó totalmente arruinada. Ciro, sin remordimientos, le exige a Manuel que él tiene que devolverle el dinero que ha perdido. En un principio, el Luján se niega, pero al ver que su primo podía llevarse a Julieta de palacio decide darle el 5% de su empresa de motores, lo que provoca que ahora tenga que trabajar con él en el día a día.

El primer beso de Manuel y Julieta Tras meses de tensión contenida por vivir un amor condicionado por las circunstancias, Manuel y Julieta finalmente cedieron a sus sentimientos. Después de que Julieta lograra evadir a Ciro, la pareja consiguió encontrarse en los jardines para compartir un momento de intimidad, lejos de las miradas indiscretas y la presión del palacio. Bajo la lluvia, y tras una emotiva declaración sobre cómo el destino había unido sus vidas, Manuel no pudo reprimir más sus deseos y se lanzó a besar a Julieta. Aunque inicialmente Manuel intentó contenerse por el peso de su parentesco, ambos terminaron aceptando que su amor es inevitable y superior a cualquier obstáculo, culminando en un romántico momento que marca un antes y un después en la serie. El momento más esperado de 'La Promesa': el primer beso de Julieta y Manuel Cristina Barco

El plan de Ciro y Lorenzo para destruir a Manuel Sin saber qué hacer por La Promesa, Lorenzo ha encontrado un nuevo objetivo: Manuel, y un nuevo medio para intentar fastidiar al heredero de los Luján: su primo Ciro. Con todo el rencor que le tiene, el capitán de la Mata supo encontrar las palabras para convencer al sobrino del marqués de estafar al heredero de los Luján. Así ambos se alían para comercializar un manual de los motores a precio de oro cuando Manuel no quiere pedir nada por él.