La declaración de Manuel a Julieta en La Promesa: "Yo estaba en la oscuridad y tú me has traído luz"

Toda La Promesa está conmocionada tras lo ocurrido con la irrupción del duque de Carril. Su intención era llevarse a Vera, pero terminó disparando a Santo y a Julieta, de la que Manuel se está encargando personalmente. El heredero de los Luján no se ha separado de su lado ni un minuto mientras Ciro, su marido, ni si quiera pasa a visitarla. La joven se ha convertido en alguien muy importante para él, y así se lo ha hecho saber mientras ella estaba inconsciente. ¿Quieres conocer cuáles han sido sus palabras? ¡Te contamos todos los detalles!

El heredero de los Luján se ha abierto con su padre, comentándole todos sus miedos: " Me ha recordado a Jana. Es como si el destino quisiese jugarme una mala pasada. Ambas han sido heridas en la misma zona, el disparo tiene orificio de entrada y salida, no ha afectado a ningún órgano vital, es todo igual ".

La grave situación que vive el palacio, y especialmente Julieta, ha hecho saltar todas las alarmas de Manuel. El empresario de aviones ha tenido un pequeño deja vu desde que la joven recibiera el disparado, pues le recuerda a una situación que ya es su peor pesadilla: cuando Jana también fue disparada y terminó falleciendo en sus brazos.

Las palabras de Manuel a Julieta: ¿una declaración de amor?

Y como hiciera con Jana, Manuel no se ha separado del lado de Julieta, quedándose velando a la joven, todavía inconsciente por los efectos del éter. Sentado al lado de su cama, el hijo de don Alonso habla a la mujer de su primo contándole sus miedos: "Yo ya he estado en esta situación. Mi querida esposa. Jana, también recibió un disparo, y también se quedó dormida".

El joven, continúa diciéndole que cuidó de ella y que le hablaba al oído con la esperanza de que pudiese escucharle, pues dicen que este es el último sentido que se pierde antes de morir. También le dice que la veló varias noches, que la cuidó con todo su amor, pero no pudo ser.

"Julieta, por favor, tú no puedes morirte, tienes toda la vida por delante", empieza suplicándole para terminar confesando lo que siente: "Yo no puedo perderte. Te has convertido en alguien muy importante en mi vida, y me aterra la idea de pensar en que te vayas de mi lado". Manuel le recuerda Julieta que todavía les quedan muchas cosas por conocer el uno del otro, así como también tienen muchas charlas y risas pendientes.

El heredero de los Luján ha cambiado mucho desde la aparición de la joven en La Promesa, y que como él dice, ella ha llevado la calma a su vida: "Alegría es lo que siento cuando estás junto a mí, y no te imaginas la falta que me hacía. Yo estaba en la oscuridad y tu me has devuelto a la luz". Y ahora que vuelve a sonreír después del fatal desenlace de Jana, Manuel cree que la luz no puede apagarse. "Lucha por tu vida, aférrate a ella. No me dejes solo, te lo suplico", le termina pidiendo.

¿Qué te han parecido estas palabras? Si todavía no las has visto, las tienes en el vídeo que abre la noticia. ¿Crees que son las que se dirían en una amistad normal o crees que Manuel siente algo más hacia la mujer de su primo? ¡No te pierdas los próximos capítulos para descubrirlo!